Selton Mello finaliza filmagens de 'Anaconda' na Austrália

FOLHAPRESS - O ator brasileiro Selton Mello finalizou as gravações de "Anaconda" em Gold Coast (Queenslands), na Austrália. O filme de Hollywood é estrelado por ele, Paul Rudd e Jack Black.

Selton Mello fez publicação no Instagram na manhã de hoje e exaltou experiência de gravar com astros de Hollywood: "Fim das filmagens. Uma experiência inesquecível. Paul Rudd e Jack Black [são] dois atores extraordinários, mas melhor que isso: duas pessoas extraordinárias".

Mello ainda ressaltou que o filme "Anaconda" deste ano não é uma sequência dos filmes anteriores: "Não é remake, não é sequência. Em breve [estará] num cinema perto de você".

O brasileiro também escreveu para as novas amizades: "Steve [Zahn], Thandiwe [Newton], Daniela [Melchior]. Novos amigos, novos aprendizados. Faço minha mala muito feliz pelo que vivi. Novos rumos, novos experimentos".

"Obrigado a todos. Agora parto para uma nobre missão: ir ali representar meu país", disse Selton Mello após finalizar gravações de "Anaconda".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Selton Mello vai sair da Austrália para os Estados Unidos onde prestigiará a cerimônia do Oscar no domingo (2). Ele fez parte do longa brasileiro "Ainda Estou Aqui" indicado a melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz com Fernanda Torres.