Fernanda Torres é tendência de fantasia no carnaval: confira inspirações

Sucesso além das telonas, Fernanda Torres é figurinha carimbada no carnaval, por conta de sua popularidade após ser indicado ao Oscar de Melhor Atriz, por “Ainda estou aqui”. Tanto que o termo “fantasia Fernanda Torres” registrou um aumento de 200 vezes na busca da Shoppe, um dos mais populares marketplaces do país. O termo “Globo de Ouro” também está entre os mais buscados da folia, com um aumento de mais de 4 vezes nas buscas.

Com preços variados, o aplicativo tem diversas opções de fantasias prontas, como uma máscara de papel com o rosto da atriz, que custa cerca de R$ 40; um arco com a frase “A vida presta”, vendido a partir de R$ 20; e uma camiseta com a mesma frase, encontrado a partir de R$ 38,90. Outros looks adotados por foliões remetem a personagens marcantes de sua carreira, como Vani, de "Os normais", e Fátima, de "Tapas e Beijos", além de memes e vídeos virais da atriz.

A onda de Fernandas Torres na folia é muito de orgulho para a atriz. “O que está acontecendo lá é maravilhoso. O auge da fama no Brasil é se tornar uma fantasia de carnaval", disse em entrevista durante o Festival de Cinema de Santa Barbara, na Califórnia, Estados Unidos, no começo do mês.

Inspirações

Para montar a fantasia inspirada na frase “A vida presta”, muita gente tem adotado plaquinhas com o mote. O adorno pode ser usado com uma roupa coringa atrás, como uma camiseta branca, facilitando montar a produção.

Outra ideia é recriar as poses feitas pela atriz após vencer o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama. Para isso, basta improvisar uma versão do vestido preto com gola média e as costas abertas e segurar uma escultura pintada de dourado. Para driblar o calorão da festa, dá para adaptar o look longo para uma saia curta.

A foto de Fernanda publicada pelo perfil oficial da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, responsável por organizar o Oscar, também é outra inspiração divertida. Para isso, os foliões estão usando um pedaço de papelão e papel para criar a “moldura” da postagem do Instagram. O look propriamente dito é feito com um vestido preto com detalhes em prateado. Aí é só se jogar na pose.

Fátima e Sueli, da série “Tapas & Beijos”, também está sendo recriada nos blocos e festas de carnaval país afora. Para isso, muita gente está improvisando uma imitação do uniforme da fictícia Djalma Noivas, loja em que as personagens trabalharam. Para isso, use uma blusa estampada vermelha e branca e uma saia de cor rosa-claro. Outra ideia é, junto com sua dupla, usar vestidos de noiva, para recriar cenas icônicas das personagens de Fernanda Torres e Andréa Beltrão.

Se a inspiração é Vani, de “Os Normais”, uma ideia é usar um vestido ou saia de tule branca e um véu para recriar um vestido de noiva e segurar uma placa com a frase “eu vou dar para o primeiro que passar”. Outra cena icônica é a que a personagem grita “vou transar”. Para recriar o look, use um vestido vermelho, um balde e uma espátula.

Saindo dos personagens, um dos memes famosos da atriz – a participação no programa “Altas Horas” – é outra boa opção. Coloque um vestido de tule preto, cinto amarelo e uma placa com a icônica frase “totalmente drogada”.

Outra ideia é recriar o icônico vídeo em que Fernanda responde à pergunta “Como você se sente participar desse evento de maior cultura pop do mundo e ser aclamada pelos personagens que você fez que marcaram a cultura do Brasil?”. A icônica resposta “Me sinto o Pikachu” pode servir de ideia para quem quer levar elementos do famoso “Pokémon” para a fantasia.