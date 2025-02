Esquenta pro Oscar: confira os looks de Fernanda Torres no tapete vermelho

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Ainda não são conhecidos detalhes do look que a atriz Fernanda Torres usará na cerimônia do Oscar, no próximo domingo (2/3), nos Estados Unidos. Mas em todos os eventos de divulgação do filme “Ainda estou aqui” e em premiações, a estrela brasileira compareceu aos tapetes vermelhos com looks sóbrios e elegantes, mas com muita informação de moda.

A temporada começou em setembro, no Festival de Veneza, na Itália. Na ocasião, Fernanda usou um vestido azul criado por Alexandre Herchcovitch. O look foi feito sob medida, com cetim duchese de seda pura. O modelo sem alças sofreu algumas alterações em relação ao que foi desfilado na coleção de inverno/primavera de 2024.

Em outubro, Fernanda usou um conjunto todo preto, da grife Bottega Veneta, durante o Festival de Cinema de Londres. No mesmo mês, ela vestiu um macacão azul-marinho com pernas largas e vestido drapeado, durante a pré-estreia "Ainda Estou Aqui", no Rio de Janeiro. O look foi assinado por Alexandre Herchcovitch.

Já na pré-estreia em São Paulo, ela usou uma calça preta de pernas largas e uma camisa branca mais ajustada na cintura. Não foi divulgado quem foi o estilista do look.

Em novembro, no Governors Awards, cerimônia anual da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para homenagear personalidades do cinema, Fernanda Torres usou um vestido Dior, com joias prateadas. Na ocasião, ela posou para a icônica foto que foi publicada no perfil oficial da Academia.

Em dezembro, Fernanda usou um look total black para o lançamento de "Ainda Estou Aqui", em Londres. A blusa e calça de cetim de seda foram assinadas pela estilista Phoebe Philo, que traz uma pegada streetwear.

No lançamento em Roma, na Itália, ela usou um conjunto off-white de calça comprida e cardigã da Chanel. Esse foi um dos poucos visuais brancos usados por Fernanda na temporada.

Na véspera da cerimônia do Globo de Ouro, Fernanda participou da festa da revista "V Magazine" com um look bicolor em tecido leve. A saia off-white e blusa preta curta davam um aspecto de frescor ao look, sem deixar a elegância de lado.

No Globo de Ouro, do qual saiu vencedora da estatueta de Melhor Atriz de Drama, a atriz elegeu vestido preto longo de gola alta, mangas compridas, com costas abertas e fenda lateral, assinado pelo estilista belga Olivier Theyskens.

No Festival de Palm Springs, ao lado de Walter Salles, usou um vestido estampado da Chanel. As cores contrastavam com o corte comportado do vestido.

Durante o desfile da coleção de alta costura da Chanel durante a semana de moda de Paris, Torres usou um vestido longo preto, que fez parte da coleção Métiers d'Art 2025 da marca. O modelo elegante e minimalista foi apresentado no desfile de West Lake, em Hangzhou, na China, em dezembro de 2024.

No Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara (SBIFF), Fernanda recebeu o "Virtuosos Award" - prêmio que reconhece “um grupo seleto de talentos, cujas performances notáveis em filmes os impulsionaram para a vanguarda da conversa cinematográfica”. De Chanel, ela botou as pernas pra jogo, em um vestido que trouxe sensualidade.

Na festa pré-BAFTA, Fernanda optou por um conjunto de saia longa e cardigã de lã da estilista americana Tory Burch.

Na premiação propriamente dita do Bafta, Fernanda usou vestido alta-costura da Dior, desenvolvido com exclusividade para a atriz pela diretora criativa da grife, Maria Grazia Chiuri. A atriz foi a primeira brasileira a ser vestida pela Dior com alta-costura. O modelo preto tinha um decote profundo e um cinto de couro, que dava um charme extra à peça.

O último tapete vermelho foi na última terça-feira, quando usou um vestido all black no jantar em homenagem aos indicados ao Oscar 2025. O modelo é da grife de luxo The Row, das gêmeas Mary Kate e Ashley Olsen.

Mas e no Oscar?

De acordo com o publicado pela revista Veja, Fernanda vai usar um modelo preto na cerimônia do Oscar. A peça deve ter mais elementos de moda, como brilho, e está sendo confeccionado exclusivamente por uma grife internacional, em Paris.

Em janeiro, ela revelou à Vogue que já estava "nas tratativas" para o look, mas não deu mais dicas sobre o modelo especial.