'Ainda Estou Aqui' atinge 5 milhões de espectadores no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Ainda Estou Aqui" continua sua bem-sucedida temporada nas salas de cinema brasileiras. O filme de Walter Salles alcançou, neste sábado (15/2), cinco milhões de espectadores, puxado pela expectativa em relação ao Oscar, que tem cerimônia marcada para 2 de março. A notícia foi divulgada pela Sony Pictures em suas redes sociais.

Assim, o longa sobre Eunice Paiva se firmou como a 18ª produção brasileira a levar mais pessoas às salas de cinema, superando "De Pernas pro Ar 2", com a campeã das bilheterias nacionais Ingrid Guimarães.

No Oscar, "Ainda Estou Aqui" concorre nas categorias de melhor filme, filme internacional e atriz, com Fernanda Torres. Também neste fim de semana, a atriz estampou a capa da revista americana The Hollywood Reporter, uma das principais publicações especializadas em cinema de todo o mundo.

Sob o título "Fernanda Torres Já Ganhou", a reportagem que acompanha o ensaio de fotos feito por Beau Grealy diz que todos os brasileiros aguardam para acompanhar o Oscar ao vivo. Também diz que, para ela, o que mais importa em sua indicação é a possibilidade de curar o que chama de "trauma nacional", em alusão à ditadura militar, período no qual o longa se passa.

"Nós nunca falamos sobre isso. É uma coisa muito brasileira, jogar tudo para baixo do tapete", disse Torres ao jornalista Seth Abramovitch na entrevista.