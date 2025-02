Oscar 2025: veja os cinco cineastas que disputam o troféu de Melhor Direção

O americano James Mangold, de 61 anos, dirige "Um completo desconhecido", indicado a oito Oscars em 2025. O longa conta a história do jovem Bob Dylan. Em 1961, Robert Allen Zimmerman, de 19 anos, chega a Nova York com planos de se dedicar ao folk. Ao lançar o álbum "The Freewheelin" (1963) e participar do Newport Fok Festival (1965), ele revoluciona a música dos EUA e a cultura pop. Mangold dirigiu "Indiana Jones e o chamado do destino" (2023), "Ford vs Ferrari" (2019), "Wolverine – Imortal" (2013) e "Johnny e June" (2005), entre outros filmes. Foto: Angela Weiss/AFP