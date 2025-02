Bafta 2025: 'Conclave' e 'O brutalista' são os vencedores da noite

O Bafta, maior premiação britânica voltada ao cinema, premiou "Conclave", neste domingo (16/2), com o troféu de Melhor Filme. Os prêmios, porém, foram pulverizados, com Adrien Brody, de "O brutalista", levando a estatueta de Melhor Ator, e Mikey Madison, de "Anora", sendo escolhida Melhor Atriz.

O diretor de "O brutalista", Brady Corbet, levou a melhor em sua categoria, e fez do filme o grande vencedor da noite, com quatro estatuetas no total, incluindo ainda trilha sonora e fotografia. Empatou com "Conclave", de Edward Berger, que embolsou também Melhor Filme Britânico, Roteiro Adaptado e Montagem.

"Ainda estou aqui", longa de Walter Salles que concorria na categoria de Melhor Filme em Língua Estrangeira, foi preterido pelo polêmico representante da França, "Emilia Pérez", de Jacques Audiard. Fernanda Torres, que ficou de fora da lista de indicadas a melhor atriz, acompanhou Salles na cerimônia.

O diretor Edward Berger com o Bafta de Melhor Filme concedido a 'Conclave', que também concorre ao Oscar 2025 Justin Tallis/AFP

A boa notícia para a brasileira, que disputa o Oscar da categoria, é que Demi Moore não venceu o Bafta, que preferiu premiar Madison, fortalecendo a campanha de "Anora" na premiação americana e enfraquecendo a de "A substância", o filme estrelado por Moore.

PREMIADOS





Melhor Filme

“Conclave”





Melhor Ator

Adrien Brody (“O brutalista”)





Melhor Atriz

Mikey Madison (“Anora”)





Melhor Ator Coadjuvante

Kieran Culkin (“A verdadeira dor”)





Melhor Atriz Coadjuvante

Zoe Saldaña (“Emilia Pérez”)





Melhor Direção

Brady Corbet (“O brutalista)





Melhor Filme Britânico

“Conclave”





Melhor Filme de Língua Não Inglesa

“Emilia Pérez”