Carnaval 2025: dicas de bares e restaurantes que vão ficar abertos em BH

Ano após ano, o carnaval belo-horizontino quebra recordes de número de foliões nas ruas. Em 2025, o cenário não será diferente. A cidade deverá receber cerca de seis milhões de pessoas durante o feriado, de acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Para além dos bloquinhos e das festas, os mineiros e turistas que decidirem passar o carnaval em BH poderão aproveitar a gastronomia da capital, uma das mais desejadas do país. Bares e restaurantes de Belo Horizonte que vão abrir no feriado estarão prontos para receber o “esquenta” ou o “pós” da folia.

Preparamos uma lista de estabelecimentos espalhados pelas regiões da cidade com a maior concentração de blocos. Confira:

Savassi

Casa dos Contos

Em funcionamento desde 1975, o restaurante é um dos mais tradicionais de Belo Horizonte. Já muito reconhecido pela população e por premiações especializadas, é a opção ideal para quem quer comer bem sem se arriscar neste carnaval. Os pratos são clássicos brasileiro bem servidos e o destaque da casa vai para o Filé Surprise (R$ 225,90). O prato para duas pessoas consiste em filé bovino recheado com presunto e muçarela, acompanhado de arroz à piamontese, batata frita, ovos fritos e banana à milanesa.

Rua Rio Grande do Norte, 1065

(31) 3317-0144

Sexta e sábado das 11h30 às 2h

Domingo, segunda, terça e quarta das 11h30 às 00h

@casadoscontos

Redentor

Para quem curte um chope gelado, o Redentor é a pedida certa. Além dos famosos chopes, o local conta ainda com um vasto cardápio, com diversas opções de petiscos, pratos, drinques e sobremesas.

Rua Fernandes Tourinho, 500

(31) 3568-8469

Sexta, sábado, segunda, terça e quarta das 11h às 01h30

Domingo das 11h até 00h

@redentorbar

Lambe Lambe

Drinques naturais, produzidos a partir da fermentação de frutas são a proposta da Lambe Lambe. Com unidades na Savassi, no Mercado Novo e na Galeria São Vicente, no Centro, em funcionamento nos próximos dias, o bar é perfeito para quem gosta de drinques inusitados e refrescantes. Duas combinações que são sucesso - tangerina, limão e sal e pitaya, maracujá e alecrim - podem ser consumidas em latinhas também, para além dos growlers vendidos no bar.

Rua Sergipe, 1437

(31) 99503-4882

Sexta das 18h às 03h

Sábado, domingo, segunda e terça das 09h às 23h

Quarta fechado

Avenida Olegário Maciel, 742, 2º andar

(31) 97247-2337

Sexta das 16h até 00h

Sábado, domingo, segunda e terça das 12h às 20h

Quarta fechado

Rua Santa Catarina, 184 - sala 2

Sexta das 18h até 00h

Outros dias fechado

@bebalambelambe

Berilo

Em uma das regiões mais movimentadas da cidade, o bar agrada todos os gostos. Com drinques que vão desde os autorais e clássicos à torre de aperol, petiscos criativos e tradicionais e pratos principais diversos, o estabelecimento oferece um cardápio extenso e democrático.

Rua Fernandes Tourinho, 503

(31) 2573-0093

Sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta das 11h às 21h

@berilo.cozinhaedrinks

Porks

A casa que reúne muita música e chope também pode ser a opção ideal para o folião que curte opções mais rápidas, como sanduíches e hambúrgueres. Para quem gosta de drinques e chopes acompanhado de petiscos, o Porks oferece opções individuais e para compartilhar.

Rua Fernandes Tourinho, 19

Sexta e sábado das 15h às 02h

Segunda, terça e quarta das 17h à 01h

@porks_savassi

Rei do Pastel



O destino perfeito para os inimigos do fim está espalhado por seis unidades na região da Savassi. O Rei do Pastel serve salgados, vitaminas, sucos, dentre outros produtos, mas, não por acaso tem esse nome. Disponíveis em oito sabores, os pastéis são fritos na hora e são o sucesso da casa, seja durante o dia ou no decorrer da madrugada.

Avenida do Contorno, 5680

Sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta aberto 24h

(31) 3221-8678

Rua Fernandes Tourinho, 431 - loja 4

Sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta aberto 24h

(31) 2515-1783

Rua Sergipe, 1530 - loja 3

Sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta aberto 24h

(31) 3223-3957

Rua Fernandes Tourinho, 35 - loja 101

Sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta das 6h às 22h

(31) 3566-3111

Rua Tomé de Souza, 935

Sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta das 6h às 22h

(31) 3658-3869

Rua Alagoas, 1241

Sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta das 6h às 22h

(31) 3658-3111

@reidopastelofficial

Centro

Babel

Localizado na esquina da Bias Fortes com a Praça Raul Soares, o bar oferece cardápios de almoço e jantar com pratos individuais e petiscos de dar água na boca e uma extensa carta de coquetéis autorais, clássicos, cervejas artesanais, vinhos e destilados.

Avenida Bias Fortes, 1160

Sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta das 11h30 às 23h

@babelbh

Cantina do Lucas

O restaurante tombado como Patrimônio Cultural de Belo Horizonte em 1997 é um dos mais icônicos e tradicionais da cidade. Em funcionamento desde 1962 no Edifício Arcângelo Maletta, o estabelecimento foi refúgio de intelectuais durante sua trajetória. Pode ser a opção ideal para quem quiser uma refeição clássica brasileira bem servida e executada.

Avenida Augusto de Lima, 233 - loja 18/19

(31) 3226-7153

Sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta das 11h às 22h

@cantinadolucas

Mercado Central

O grande símbolo da gastronomia em Belo Horizonte, responsável por abastecer boa parte das casas e estabelecimentos da capital, vai receber também os foliões que passarem pelo Centro. O Mercado abriga bares e lanchonetes clássicas da cidad, e reúne em um só lugar receitas mineiras para todos os gostos.

Avenida Augusto de Lima, 744

(31) 3274-9434

Sexta, sábado e quarta das 8h às 18h

Domingo, segunda e terça das 8h às 13h

@mercadocentralbh

Bar Pirex

Eleito o melhor bar do Sudeste em 2024 pela revista Prazeres da Mesa, o Pirex oferece opções variadas para o almoço e para petiscar. Quem quiser rebater a ressaca, se preparar para a folia ou mesmo mergulhar nas bebidas de Minas, pode aproveitar a carta de cachaças de diferentes regiões do estado que o estabelecimento oferece.

Avenida Amazonas, 1049 - loja 54

Sexta das 11h30 às 15h para o almoço e das 18h até 00h

Sábado das 12h às 17h

Segunda das 14h às 21h

Quarta das 18h até 00h

@barpirex

Santa Tereza

Bar do Orlando

Considerado o bar mais antigo da cidade, o Bar do Orlando foi fundado em 1919 e, desde então, mantém viva a boemia belo-horizontina. O estabelecimento considerado Patrimônio Histórico e Cultural da capital mineira resistiu à urbanização da cidade. No início da sua história, era ponto de encontro onde pescadores se reuniam para comer peixe frito acompanhado de cachaça. O bar centenário abrirá as portas durante o carnaval e pode ser uma ótima pedida para quem quiser degustar, além de bebidas e petiscos deliciosos, um pouco da boemia de BH.

Rua Alvinópolis, 460

(31) 99954-6101 (WhatsApp)

Sexta das 15h até 00h

sábado, domingo, segunda e terça das 11h às 22h

Quarta das 16h30 às 00h30

@bardoorlandobh

Bar do Bolão

Um dos mais tradicionais bares de Santa Tereza e de Belo Horizonte está em funcionamento desde 1961. O estabelecimento, considerado um clássico “fim de noite”, serve pratos fartos e ideais para repor as energias de quem curte o carnaval e não abandona a cerveja gelada que também é garantida no local. Os destaques do cardápio vão para o Espaguete ao Molho à Bolonhesa (R$ 35) e o Rochedão (R$ 39), prato servido com arroz, batatas fritas, feijão, bife e ovo.

Praça Duque de Caxias, 288

(31) 3463-0719

Sexta, sábado, segunda e terça das 11h até o último cliente

Domingo das 11h à 01h

Quarta das 11h à 01h

@bolaosantatereza

Bar Bocaiúva

O bar é uma opção para quem quiser aproveitar o feriado com cerveja gelada, petiscos e uma programação com música ao vivo todos os dias. Durante o feriado, tropeiro e churrasquinho serão servidos na casa.

Rua Paraisópolis, 550

(31) 3214-2919

Sexta das 16h até 01h

Sábado, segunda e terça das 10h até 00h com show às 19h

Domingo das 10h até 00h, com show às 17h

@barbocaiuva

Bar do Museu Clube da Esquina

Espaço cultural que preserva e celebra a história do Clube da Esquina, movimento nascido de encontros de músicos no Bairro Santa Tereza que resultou em um dos materiais musicais mais preciosos de Minas Gerais. Com opções variadas e principais, o bar e restaurante pode ser um refúgio para aqueles que querem curtir o carnaval com música boa e comida bem feita.

Rua Paraisópolis, 738

(31) 99688-0558

Sexta das 18h até 00h, com show às 19h

Sábado, domingo, segunda e terça das 15h até 00h, com shows às 15 h, 16h e 21h

Quarta das 18h até 00h

@bardomuseuclubedaesquina



Pampulha

Xapuri

Restaurante tradicional em Minas que honra o legado de Nelsa Trombino, que, além de fundadora do local, lutou pela gastronomia mineira e pela preservação de suas tradições.

O restaurante serve a autêntica culinária mineira desde 1987 e já se tornou ponto turístico em Belo Horizonte. Para quem deseja curtir o carnaval comendo muito bem, é uma ótima sugestão.

Rua Mandacaru, 260

Sexta e sábado das 11h às 22h

Domingo, segunda, terça e quarta das 11h às 17h

@xapurirestaurante

Paladino

Construído em uma enorme área verde na Pampulha, o restaurante integra a gastronomia com a vida da fazenda. A horta, a fazendinha com animais, o pomar e o parquinho são alguns dos diferenciais do restaurante, que é o destino certo para famílias que querem tranquilidade, diversão para as crianças e os sabores da gastronomia mineira.

Avenida Gildo Macedo Lacerda, 300

(31) 3447-6604

Sexta, sábado, domingo, segunda e terça das 11h30 às 17h

Quarta fechado

@restaurante_paladino



Dal Grano

O restaurante localizado no Hotel Quality é uma boa sugestão para quem quiser aproveitar um pouco da culinária italiana em BH. Durante o feriado, o novo menu Verão do restaurante estará disponível e, nos dias de semana, os foliões também poderão aproveitar o menu executivo da casa.

Avenida Pres. Antônio Carlos, 7456

(31) 3505-9240

Sábado e domingo das 6h até 00h

Sexta, segunda, terça e quarta das 6h às 23h

@dal_grano

Coisa de Vó

Cafeteria e padaria na Região da Pampulha serve cafés, cappuccinos, doces, croissants, bruschettas e outros quitutes de dar água na boca. Para um café da manhã reforçado ou mesmo para um lanche durante a tarde, pode ser uma opção para os foliões que passam pela região.

Rua Inácio Murta, 464

(31) 98650-0903

Sexta, terça e quarta das 09h às 18h30

Sábado das 08h às 12h30

Domingo das 08h às 12h30

@coisadevobh



