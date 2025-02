Nem só de queijos vive a Serra da Canastra

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

“A Serra do Curral é uma terra santa”, afirma Jorgito Donadelli, cofundador da Sacramentos Vinifer, responsável pelo vinho Sacramentos Sabina Syrah Seleção de Parcelas 2024. O vinho foi destaque de melhor tinto brasileiro no Guia Descorchados 2025, repetindo o feito de 2022 e 2023.

Segundo Donadelli, a região, além de ser referência na produção do queijo reconhecido como patrimônio imaterial brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), apresenta um clima favorável para produção de vinhos e de frutas e vegetais. “É uma região muito abençoada em termos climáticos”, comenta o cofundador.

A possibilidade de produzir vinho na região, no entanto, só surgiu após uma viagem de Jorgito Donadelli e seu pai e fundador da empresa, Jorge Donadelli, ao Uruguai. Em visita a uma vinícola do país, Jorge identificou a similaridade do solo com o da propriedade que tinham em Minas Gerais.

Um ano depois disso, em 2018, foram plantados os primeiros dois hectares na região alta, plana e de grande amplitude térmica, que pode apresentar temperaturas negativas e acima de 20°C em um mesmo dia. Apesar desses entraves, a primeira safra do vinho, produzida em 2021, foi premiada com medalha de prata no Decanter World Wine Awards 2022, conhecida como a maior premiação de vinhos do mundo e com o destaque de maior pontuação brasileira no Guia Descorchados do mesmo ano.

Tradição de família

Jorgito Donadelli explica que a vinícola surge com o sonho de seu pai de ter um vinho da família, que representasse a matriarca Sabina, que dá nome ao rótulo, e seus antepassados italianos. “Para o meu pai, fazer o vinho é como se ele estivesse dando um presente para minha avó”, destaca o cofundador da Sacramentos Vinifer.

Donatelli conta ainda que as lembranças de bons momentos em família são regadas pela bebida. “O vinho sempre foi, para nós, uma bebida que lembrava festa”, afirma.

Quarta safra e terceira premiada

A quarta safra da vinícola, que gerou o vinho Sacramentos Sabrina Syrah Seleção de Parcelas 2024, é resultado de estudos do enólogo uruguaio Alejandro Cardoso e da técnica de dupla poda, trazida para o Brasil pelo agrônomo Murillo Regina.

Essa técnica preza pela viticultura de inverno, que produz as melhores uvas para a fabricação de vinhos. Por isso, consiste basicamente em estimular a produção de uvas duas vezes pela videira. A colheita de verão, que tem uvas menos saudáveis e concentradas, é descartada e a de inverno é utilizada na vinificação.

O reconhecido enólogo também teve protagonismo no sucesso do vinho. Ele descobriu diferenças na plantação e a dividiu em parcelas. A colheita e a vinificação delas foram realizadas separadamente, o que permitiu uma degustação segmentada. Após as provas, foram eleitas as melhores parcelas da plantação, que formam o blend das melhores colheitas de Syrah, com lançamento previsto para março.

Jorgito Donadelli, co-fundador da Sacramentos Vinifer exibe a garrafa de outro vinho da linha Sabina Sacramentos Vinifer/ Divulgação Voltar Próximo

O vinho apresenta notas de frutas negras, típicas de Syrah e tanino refinado, resultado do período de três meses em que a bebida fica em um recipiente de cerâmica. Segundo Donadelli, apresenta também estrutura profunda e camadas que vão tomando conta da boca. A previsão para o lançamento é em março, e a bebida estará à venda no site da Sacramentos Vinifer e nas lojas World Wine.

O co-fundador destaca também outro lançamento de março, o vinho Entre Serras. Também com blend de Syrah, a bebida é composta por uvas da Serra da Canastra e da Mantiqueira.

Minas Gerais na cena de vinhos nacionais

A busca pelo reconhecimento dos vinhos mineiros ainda não chegou ao fim. Segundo Donadelli, inclusive, parece estar no início. As produções e vinícolas são jovens e seguem no processo de busca do seu nicho no mercado. “80% dos projetos de vinho em Minas Gerais não possuem nem 10 anos de fabricação, mas eles se destacam por fazerem vinhos diferentes”, afirma o cofundador da Sacramentos Vinifer.

Embora recente, a presença mineira no cenário de vinhos brasileiros é relevante e ganha destaque, inclusive no cenário internacional. “Minas Gerais já mostrou que o mapa de vinhos do Brasil mudou”, destaca Donadelli, comemorando mais um reconhecimento pelo Guia Descorchados, o mais influente da América do Sul.

O Guia Descorchados

Em 1999 o jornalista e crítico de vinhos chileno Patricia Tapia escreveu o primeiro Guia Descorchados. A publicação busca, desde então, descobrir os melhores vinhos e mapear as produções da bebida na Argentina, Uruguai, Brasil, Bolívia, Peru e Chile. O guia é considerado o maior da América do Sul.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia