Gastronomia mineira e portuguesa juntas em evento internacional

Entre os dias 18 e 23 de fevereiro, o Fartura Gastronomia, em parceria com o Sistema Fecomércio MG, o governo do estado e Cemig, vai dar continuidade ao projeto Minas em Portugal no festival Essência do Vinho, na cidade do Porto.

O Fartura é uma plataforma gastronômica que consiste em pesquisa, compartilhamento de conteúdo e produção de eventos no setor. O intuito da ação é incentivar produtores e chefs mineiros na cena gastronômica europeia ao mesmo tempo que fomenta o turismo.

No festival, o Fartura e demais entidades vão expor produtos de Minas Gerais, participar do “Wine & Travel Week”, dinâmica de networking, masterclass (aula ministrada por um especialista em determinado assunto) de vinhos, cachaças e queijos de Minas Gerais e um jantar especial.

O diretor do Fartura, Rodrigo Ferraz, contou sobre a fusão entre a culinária mineira e portuguesa que o evento proporciona. “A gastronomia portuguesa é a origem da nossa, são muitos pontos em comum. No evento, faremos um jantar a quatro mãos em que os chefs alternam os pratos, mostrando essa conexão. Pão de queijo, feijoada e milho são alguns dos ingredientes utilizados”, diz.

Telha de pão de queijo com mousse de fígado de galinha com panacota de juló foi item apresentado no jantar pela chef Yves Saliba Beth Freitas/Divulgação

O jantar especial será conduzido pelos chefs do Senac em Minas Edson Puiati (diretor de Hospitalidade e Gastronomia), Ronie Peterson (gerente de Alimentos e Bebidas) e Mauro de Paula (Hotel Escola Senac Grogotó). O anfitrião será o chef português Miguel Pinto, do Hotel Renaissance, responsável pelo prato principal.

Entre os itens do cardápio do jantar estão o “Bolinho de Feijoada”, acompanhado dos vinhos Bárbara Heliodora Rosé Syrah Flor Safra 2024, “Bacalhau ao molho pardo”, que harmoniza com Menin Reserva Branco 2023 e “Perna de Pato Confitada”, acompanhado de Stella Valentino Modestus Gran Reserva Syrah.

O Fartura

O Fartura realiza projetos internacionais desde 2017. Portugal e França já receberam jantares, ações e festivais ao longo desses anos. Para Ferraz, a cada vez que voltam a gastronomia mineira fica mais forte e presente, mais reconhecida.

“Tanto que, em 2024, Minas Gerais foi o estado mais visitado do Brasil segundo o IBGE e a gastronomia é um dos principais atrativos. O Essência do Vinho é uma grande vitrine para os nossos produtos. O queijo Minas Artesanal é patrimônio da Humanidade e é preciso mostrar para o mundo todo”, relata.

Ferraz relembra que no ano passado, além do Essência em Porto e Lisboa, estes (equipe por trás do Fartura) estavam presentes no Minas Bar, nas Olimpíadas de Paris. E realizaram ações de fomento à gastronomia mineira na Embaixada do Brasil na França. E o contrário também aconteceu: já receberam chefs portugueses e franceses em eventos brasileiros. O objetivo é continuar fazendo mais parcerias.

