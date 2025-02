Mergulhe em um rodízio com ingredientes direto do fundo do mar

Quando falamos em rodízio, logo pensamos em churrasco ou pizza. Mas o rodízio em questão é de peixes e frutos do mar. O único de Belo Horizonte. Quem oferece o “Rodízio Experiências Brasileiras” é o Do Peixe, localizado no Bairro Santa Amélia, Região da Pampulha.

A experiência conta com “Entradinhas do Peixe”, pedidas diretamente ao garçom. Os “Petiscos do Peixe” são servidos no salão, em modelo volante, ou seja, os garçons passam pelas mesas oferecendo as comidas em bandejas ou no carrinho. O serviço dos “Pratos Principais” segue o mesmo modelo.

A chef Denyse Poema é a responsável por todo processo de gestão dos insumos, fichas técnicas e qualidade da cozinha. Sobre o processo de criação dos pratos, ela fala: "O trabalho de criação é conjunto com os proprietários, os irmãos Jairo e Juliano Moser. Como a casa tem uma identidade de apresentar pratos que contam a história de família e da tradição pesqueira da gastronomia brasileira, a ideia é discutida em reuniões e eu apresento propostas que vão sendo testadas e decididas conjuntamente", explica.

As entradas começam com ceviche de peixe branco, marinado com limão e cebola roxa, pimenta-dedo-de-moça e manjericão, acompanhado de babatas chips. O Lambari (frito ou empanado), bolinho de bacalhau, camarão empanado (com casca), isca de tilápia empanada, peroá frito, lula empanada e casquinha de siri são outras opções de entrada.



De petisco, você pode pedir costela de tambaqui assada, camarão ao alho e óleo, camafeu de camarão (envolto em catupiri, empanado e frito) e peixe da estação assado.

Chiclete de camarão

Entre os pratos principais, estão a moqueca de surubim, a caldeirada de frutos do mar, arroz de bacalhau, sirizada ao molho de coco, tilápia ao molho de alcaparras ou ao molho mediterrâneo e chiclete de camarão (feito com molho à base de muçarela, requeijão e leite de coco - a textura lembra um chiclete, por isso o nome).

O rodízio oferece três tipos de moquecas, que são carros-chefes do restaurante: de pescada-branca com camarão, de banana-da-terra e de camarão. Em todas as versões, a moqueca é bem próxima da versão baiana, já que o preparo leva dendê, leite de coco e pimentão.

Poema conta sobre seu prato preferido do restaurante: "Entre os peixes da casa, meu favorito é o tambaqui, temperado levemente com dry rub (tempero seco com sabor intenso). Servimos as costelas de tambaqui com farofa de banana bem amanteigada e vinagrete de maçã. O sabor ácido do vinagrete equilibra bem com a farofa", diz.

Qualquer um dos pratos citados podem ser pedidos fora do rodízio, individualmente. Os valores pode ser conferidos no cardápio.

A casquinha de siri é uma das atrações do rodízio 'Experiências Brasileiras' Kellen Pavão/Divulgação

Individual ou dupla

O valor do rodízio varia de acordo com o dia da semana. De terça a quinta-feira, os valores são de R$ 120 (individual) e R$ 230 (casal ou dupla). Às sextas e sábados: R$ 130 (individual) e R$ 240 (casal ou dupla). Já aos domingos e feriados, o rodízio sai a R$ 140 (individual) e R$ 270 (casal ou dupla). Crianças até cinco anos não pagam. Crianças de seis a 10 pagam R$ 59,90 todos os dias.

É importante frisar que os itens do rodízio só podem ser consumidos no local - embalagens para viagens não são disponibilizados.

O restaurante

Há 12 anos, o Do Peixe é um ambiente familiar, com identidade visual inspirada nos azulejos de Portinari da Igrejinha da Pampulha, que retratam cenas do rio São Francisco, com capacidade para até 156 pessoas. O espaço é conduzido há quase 10 anos pelos irmãos Jairo e Juliano Moser.

O restaurante é especializado em pescados, com cardápio à la carte — onde o cliente escolhe o que comer diretamente no cardápio e o prato é feito na hora —, marcado pela diversidade de espécies de água doce e salgada e frutos do mar, entre eles: pescada-branca, tilápia, traíra, tambaqui, siri, camarão, lula e polvo.

Todos os ingredientes são cuidadosamente selecionados, com peixes provenientes de diferentes regiões do Brasil. A tilápia, por exemplo, vem de criadouros de Minas Gerais. O pirarucu, da Amazônia. Os frutos do mar são do litoral de Santa Catarina e Bahia.

Além dos pratos, a casa oferece vinhos, cervejas especiais, drinques, mocktails (drinques sem álcool), sodas italianas, sucos e refrigerantes. O Lady Amarena, por exemplo, é um coquetel que leva gim, xarope italiano de cranberry e framboesa, limão, água tônica e espuma de baunilha, finalizado com a cereja Amarena.

Open Wine e o Open Soda Italiana são serviços que estão disponíveis desde janeiro. Entre as opções, estão espumante rosé, vinho branco e vinho tinto, com rótulos do Brasil e do Chile. O Open Wine está a R$ 64,90 (de terça a quinta) e R$ 79,90 (sextas, sábados, domingos e feriados).

No Open Soda Italiana, os sabores são gengibre, maçã verde, laranja, coco, banana, maracujá, morango, amarena e framboesa. Os valores do Open Soda são R$ 35,90 (de terça a quinta) e R$ 45,90 (sextas, sábados, domingos e feriados).







Serviço

Do Peixe Restaurante

Instagram: @dopeixerestaurante

Endereço: Rua Dr. Jefferson de Oliveira, 231, Santa Amélia

Telefone: (31) 2552-4014

Horários de funcionamento:

De terça a sexta-feira, das 18h às 23h30

Aos sábados e feriados, das 11h a 0h

Aos domingos, das 11h às 21h

