Doce de leite e pão de queijo: grandes marcas se rendem a sabores mineiros

Doce de leite e pão de queijo: duas delícias que fazem parte da cultura gastronômica de Minas Gerais e são amados em todo o país. Pensando nisso, o Prestígio, da Nestlé, que mistura chocolate e coco, recebe, a partir deste mês, um ingrediente diferente: o doce de leite. A adição do doce à base de leite e açúcar, que promete conquistar paladares Brasil afora, é por tempo limitado.

O Prestígio foi criado em 1961. Apesar de a Nestlé ser uma empresa suíça, o objetivo era fazer do bombom o “queridinho” dos brasileiros. E deu certo.

Ao longo dos anos, o Prestígio já contou com outros ingredientes e versões diferentes. Prestígio com morango, com abacaxi, com chocolate branco, a versão “dark” — com chocolate meio amargo —, a versão “mais coco”, além das várias “collabs” com marca de sorvete, loja de chocolate, em achocolatado e recheio de biscoitos.

Nestlé lança, este mês, edição limitada de Prestígio sabor Doce de Leite Nestlé/Divulgação

Esta é a vez do doce de leite. Por fora, o doce parece o tradicional: comprido, do mesmo tamanho e coberto por chocolate. Ao ser mordido, é que o diferencial se revela. O doce de leite se mistura ao coco, lembrando o sabor de outro doce tradicional, a cocada. A cor do recheio também muda. Nessa edição, ele é marrom, e não branco.

As embalagens contém 33 gramas e podem ser encontradas em supermercados, farmácias e em outros pontos de venda até durarem os estoques. A novidade custa cerca de R$ 4.

Fast food e pão de queijo

Ampliando os itens no cardápio do McCafé, o Mc Donald's, famosa rede de fast food, investe no pão de queijo para conquistar novos paladares. A partir deste mês, o "Waffle de Pão de Queijo" passa a ser fixo entre os pedidos.

A novidade, que custa R$ 5,90, promete textura crocante por fora e maciez por dentro. O waffle pode ser ainda incrementado com as coberturas queridinhas dos fãs do Méqui: molho lácteo com queijo tipo cheddar, molho com queijo muçarela ou as versões doces de calda de caramelo e calda de morango.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino