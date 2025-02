Água alcoólica: conheça a nova tendência do mercado de bebidas

Imagine uma bebida que une a leveza da água com a descontração do álcool, sem abrir mão da pureza e da sofisticação. Essa é a proposta da Aqua Soul, a primeira água alcoólica do mundo, que chega para desafiar padrões e “nadar contra a maré” de drinques artificiais. Sem açúcares, elementos sintéticos, e sem exageros, a marca mineira aposta no equilíbrio para lembrar que menos pode ser mais – até na hora de brindar.

“A Aqua Soul nasceu da ambição de ter uma bebida alcoólica super leve e refrescante, sem os excessos que encontramos em todas as outras bebidas”, afirma a diretora comercial, Alessandra Quintino. Segundo ela, a nova categoria reflete uma tendência global: o consumo de cerveja, vodca e gin está em queda, enquanto cresce a conscientização sobre os malefícios do açúcar e ingredientes artificiais, e a busca por alternativas mais saudáveis.

“Esses índices são especialmente mais evidentes nas camadas mais jovens da sociedade, que estão buscando maior qualidade de vida no dia a dia”, analisa. Por causa disso, a bebida já caiu nas graças dos amantes do estilo de vida ligado a esportes, natureza, trabalho e relaxamento – claro, sem perder a diversão.

Natural e zero açúcar

No embalo dessa onda fit e na ascensão de drinques menos calóricos, a água alcoólica possui uma combinação de ingredientes orgânicos, que resultam em uma fórmula que a difere das bebidas clássicas como a cachaça, os destilados e até as “hard seltzers” – drinque à base de álcool de cereais e aromatizantes – populares no mercado norte-americano.

“Escolhemos fornecedores de matéria-prima orgânica, como o álcool de cana-de-açúcar colhida ainda verde e sem queima do solo, e água alcalina, com um pH que favorece a absorção do líquido pelo nosso corpo. Esses elementos são adicionados no processo fabril junto a outros ingredientes naturais e sem adição de açúcar”, descreve Alessandra.

O resultado é um sabor neutro, semelhante a uma água gaseificada com aroma natural orgânico de frutas, 0% açúcar e sem demais sintéticos. “O grande impacto é entregar um drinque refrescante, com 26 calorias em cada 100ml de bebida, que deixa o consumidor leve, sem dor de cabeça, sem inchaço corporal ou sono no dia seguinte”, destaca a diretora comercial da Aqua Soul.

Sabor frutal

Hoje, a marca oferece quatro variedades de sabores frutais. São eles: limão-siciliano com flor de sal, uva e blueberry, guaraná com tangerina e o “Sex on the beach”, uma mistura refrescante de laranja, pêssego e morango. “É bem interessante identificar que as pessoas se apegam e tomam gosto por diferentes sabores”, diz Alessandra.

A mistura de sensações que as frutas proporcionam põe à prova a primeira impressão de desconfiança do público ao se deparar com a bebida. “Quando falamos que é uma 'água alcoólica', a primeira reação é de estranheza, as pessoas sempre perguntam: ‘como assim, uma água alcoólica?’ ou ‘qual é a diferença entre uma vodca diluída em água?’”, compartilha Quintino.

No entanto, as hipóteses pré-definidas se dissolvem logo após o primeiro gole. “A reação seguinte é de surpresa positiva, geralmente acompanhada de um sorriso de canto de boca. Só provando para entender a diferença das outras bebidas alcoólicas”, garante ela.

