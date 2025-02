Mercado Central recebe novo espaço de vivências gastronômicas

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Situada dentro do Mercado Central, a Cozinha Itambé por Cumbucca promete ser um espaço vivo, dinâmico e democrático. Fruto da parceria entre a Itambé, o Mercado Central e a Cumbucca, plataforma dedicada a difundir e preservar a culinária mineira e a responsável pela gestão e curadoria da cozinha, o local inaugurado nessa terça feira (25/2) vai oferecer aulas, workshops, palestras, gravações, etc.

Com uma agenda mensal de eventos totalmente gratuitos, a cozinha interativa propõe a mistura de públicos, experiências e vivências. “Vamos trabalhar de forma transversal, unindo elementos da economia criativa à gastronomia”, comenta Marcelo Wanderley, diretor-geral e fundador da Cumbucca.

A ideia do espaço é representar o estado por meio da reprodução de antigas fazendas mineiras. Na entrada da cozinha, o público já é recepcionado com uma Jabuticabeira de 18 anos enviada pela Prefeitura de Sabará (Grande BH), com vasos de artesãos de Cachoeira do Campo (distrito de Ouro Preto), com um sino vindo da maior fábrica de sinos de Minas, em Formiga (Centro-Oeste do estado), dentre outros objetos que remontam as memórias das cozinhas e fazendas mineiras.

“A ideia da cozinha é ser um ponto de convergência, é ser uma cozinha de mineiros”, afirma Wanderley. O espaço, para o fundador do Cumbucca, abre as portas para a interação entre públicos diversos, que vão de chefs de cozinha a estudantes ou apaixonados pela área.

A estrutura de bambu que envolve o local é fruto do projeto arquitetônico de 2011 de Marcelo Rosenbaum e do talento do mestre bambuzeiro Lúcio Ventania, de Ravena, distrito de Sabará. Foram quatro meses de trabalho para trançar as 8 mil varas que compõem a estrutura.

Estrutura de bambu que envolve a cozinha demorou 4 meses para ser construída e é composta por um trançado de 8 mil varas

O diretor ressalta também que pessoas que já visitaram determinado setor da cozinha ou que já participaram de algum evento não poderão repetir a experiência, para que mais gente tenha essa oportunidade. “Tem que ter gente diferente, diversidade e públicos diferentes”, completa.

As atividades realizadas na Cozinha Itambé por Cumbucca serão divulgadas no site da plataforma, por meio das agendas mensais. É por esse canal também as marcações das visitas e a retirada de ingressos gratuitos poderão ser feitas. Para participar de qualquer atividade, é necessário agendar pelo site antes.

Quem visitar a cozinha poderá também conhecer o Café com Leite e Prosa, espaço em parceria com a Três Corações onde serão servidas cortesias de cafés, quitutes da culinária mineira e bolos diferentes a cada dia.

No coração da gastronomia mineira

O Mercado Central é o grande símbolo da culinária de Minas Gerais em Belo Horizonte e, diariamente, recebe chefs, cozinheiras, turistas e moradores da capital. Uma das missões da cozinha interativa, segundo Wanderley, é contar as histórias de dentro do mercado, dos lojistas, das famílias que dependem daquilo e dos ingredientes.

“Hoje nós representamos o berço da gastronomia em Belo Horizonte, que foi eleita como Cidade Criativa da Gastronomia”, destaca Ricardo Campos Vasconcellos, presidente do Mercado Central. A importância e relevância do mercado é reforçada por Marcelo Wanderley. “A cidade cresceu em torno do mercado”, completa.

A promoção dos produtos do local também é uma das expectativas do presidente. “Nossa expectativa é de divulgação da cozinha mineira e valorização dos lojistas do Mercado Central”, pontua Vasconcellos.

Ele ressalta ainda a importância de difundir não apenas os temperos e alimentos vendidos no mercado, mas também os utensílios de cozinha comercializados no local, que estão nos fogões e na vida de muitos mineiros.

Serviço

Endereço: Avenida Augusto de Lima, 744 - Centro (Entrada pelo estacionamento)



Funcionamento:de segunda a sexta feira das 10h às 18h

Site: http://cumbucca.com.br/cozinha-itambe

