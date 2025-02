Minas Gerais marca presença em fórum internacional de gastronomia com cafés

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Cafés mineiros ganham destaque em evento internacional das áreas da alimentação e gastronomia, nos próximos domingo e segunda-feira (2 e 3 de março), em Nova York, Estados Unidos. Ana Elisa Saldanha, fundadora do Elisa Café, com duas unidades em Belo Horizonte, foi convidada a comandar um workshop no “Parabere Forum” sobre a produção brasileira de café e seus aspectos sensoriais. Esta será a segunda participação dela no evento anual que reúne lideranças femininas dessas áreas.

No segundo dia do fórum, as participantes podem acompanhar workshops em que se inscreverem. Um deles é, justamente, o ministrado pela mineira. Segundo Ana Elisa, seu objetivo nesse momento é mostrar o panorama da produção de cafés especiais no Brasil e em Minas Gerais, o relacionamento com o pequeno produtor e a realidade da produção dessa bebida tão amada.

Através de uma degustação de cafés de diversas origens, que vão desde a cidade de Alto Jequitibá, em Minas, até Piatã, na Bahia, as participantes poderão experienciar as características sensoriais, os sabores e o terroir de cada um dos cafés apresentados.

Valorização do café no Brasil

Embora alguns países já valorizem a produção manual e de alta qualidade do café, o Brasil ainda não dá o devido destaque aos processos por trás do café, que é diário para boa parte da população. A luta pela valorização do alimento é constante e remonta o passado da indústria cafeeira. “O café é um produto que vem da escravidão, que sempre foi mal pago”, destaca Saldanha.

Para que o comprador reconheça a qualidade e o diferencial do produto, é importante que ele saiba da cadeia por trás dele. Por isso, Ana Elisa destaca a origem do grão que trabalha, que vem de pequenos produtores, principalmente de Minas Gerais.“O consumidor final só enxerga valor se enxerga origem também”, explica a especialista.

A participação em um evento internacional será para Ana Elisa também um espaço de abraçar e levar consigo seus parceiros. “Espero poder contribuir para que essas famílias e outras não percam essa agricultura familiar que vem de gerações”, completa.

O café como negócio próprio

“Sempre fui criada perto da cozinha”, conta Ana Elisa, que se formou em engenharia de alimentos, mas, depois de um tempo, resolveu migrar para a gastronomia. Foi durante o curso técnico na área em Paris que ela se apaixonou pelos cafés especiais.

No caminho do seu trabalho na capital francesa, tinha uma cafeteria que trabalhava com torrefação, que era onde a especialista e seus colegas se encontravam. Segundo Ana Elisa, aquele café era diferente de todos que já tinha sentido e, para sua surpresa, era mineiro.

“Aquilo me chocou muito. Estar em outro país e as pessoas estarem valorizando o que a gente já conhece”, comentou Saldanha. A partir dessa experiência, surgiu o interesse de tornar o café, que a acompanhava desde a sua criação na roça, uma opção de negócio próprio.

Cafés especiais de pequenos produtores, em sua maioria mineiros, são servidos no Elisa Café Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Um lugar para entender mais de café

No fim da pandemia, após decidir que queria abrir uma torrefação e focar no café para o seu empreendimento, Ana Elisa iniciou o plano de negócios da sua cafeteria. Em 2021, o Elisa Café abriu as portas, que já se expandiram. O café conta com duas unidades na Região da Savassi, na capital mineira. Uma na Rua Sergipe e a outra na Avenida do Contorno.

A fundadora do café destaca que a clientela que frequenta o estabelecimento busca mais que uma cafeteria, um local para entender mais de café, sem formalidade, mas com conhecimento e com uma equipe solícita e preparada para encontrar a bebida que mais agrada o seu paladar.

O foco no café sintetiza o menu da casa, que é reduzido e pensado para acompanhar e complementar a experiência com a bebida. Dentre as comidas servidas, o biscoito de queijo produzido pela mãe da fundadora e o bolo de fubá com queijo se destacam.

Assim como faz com os cafés, Ana Elisa preza pelos alimentos ligados à sua origem, utilizando ingredientes brasileiros e locais sempre que possível.

Ainda seguindo essa linha, o estabelecimento conta, hoje, com uma delicatessen, onde são comercializados produtos encontrados por Ana Elisa e fruto do trabalho de produtores locais.

O Parabere Forum

O evento anual é realizado pela Parabere, instituição independente e sem fins lucrativos que busca desenvolver as áreas da gastronomia, nutrição e alimentação através de visões e vozes femininas. A edição de 2025, com o tema “Design de Alimentos e Inovação”, acontece nos dias 2 e 3 de março, em Nova York.

Durante os dois dias, debates, palestras e workshops reúnem chefs de cozinha, fazendeiras, ativistas, cientistas e outras profissionais da área.

Serviço

Elisa Café (@elisa.cafe)

Rua Sergipe, 1236 - Savassi

De terça a sexta, das 8h40 às 19h; sábado das 8h às 19h; domingo e feriados, das 8h às 13h

Av. do Contorno, 5800 - Savassi

De segunda a sexta, das 8h30 às 17h30 (apenas retirada)

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino