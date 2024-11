Qual pode ser o melhor presente para quem é apaixonado por café? Já imaginou um blend exclusivo com grãos mineiros? Novidade da marca 3 Corações, a experiência permite a criação de um microlote único e 100% customizado. E o melhor, você faz tudo pelo site e recebe o produto em casa com embalagem personalizada.

A experiência de personalização de cafés especiais tem o nome de ID Coffee. Ela garante a personalização completa pela escolha do aroma de preferência, das notas sensoriais e da região produtora. É possível selecionar também a moagem mais adequada de acordo com o método de preparo, optando, ainda, por café torrado e moído ou torrado em grãos.

O resultado é um microlote único de 85 a 90 pontos, com cafés premiados em concursos, que carrega a identidade de quem vai ser presenteado. A embalagem ainda permite a inscrição do nome da pessoa e de uma mensagem de carinho. A solução ID Coffee é oferecida exclusivamente no site da marca 3 Corações, o e-commerce Mercafé, pelo valor de R$ 36.





Como funciona?

Aroma

Escolha o aroma predominante do seu microlote: adocicado ou floral

Sabor | Notas Sensoriais

Escolha as notas sensoriais - ou seja, os sabores lembrados na degustação: melaço, frutas vermelhas e framboesa, morango, chocolate, chocolate com morango e açúcar mascavo

Origem

Escolha a região produtora onde os grãos foram cultivados: Chapada de Minas ou Mantiqueira de Minas

Formato

Defina o formato que você quer receber: torrado e moído ou em grãos

Método de preparo | Moagem

Se for torrado e moído, escolha seu método de preparo para receber na moagem adequada: aeropress, coado, mola/espresso ou prensa francesa

Finalização

Se for para seu próprio consumo: escreva seu nome e você já tem o café para chamar de seu! Se for para presente: escreva seu nome e uma mensagem para quem for receber.





