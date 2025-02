Carnaval BH 2025: confira programação dos blocos infantis

O carnaval em Belo Horizonte está a todo vapor e também preparou uma programação especial para os pequenos foliões. Diversos blocos infantis, como o Baiazinho de rua, Sambinha da Liberdade e Todo Mundo Cabe No Mundo, prometem muita animação com músicas e atividades voltadas para as crianças.

Confira a programação para os baixinhos:

1 DE MARÇO, SÁBADO

8h30 | Bloco do Pamp

O bloco do Super Pamp, Edu Pio, ocupa a praça com os bebês e crianças.

Praça da Assembleia

9h | Os baterinhas

Um cortejo em que as crianças participam com seus instrumentos feitos de materiais reciclados para conscientizar todo mundo sobre a sustentabilidade.

Av. Saramenha, 1470 – Guarani

10h | Bloco Cavalo Marinho convida Circo Marimbondo

A banda Circo Marimbondo se junta ao bloco para fazer a alegria da meninada.

R. Marmore, 170 – Santa Tereza

10h | Bloco Chama Mais 1

Bloco da Casa Viva Educação que reúne a comunidade escolar e os amigos.

R. Manaus, 68 (ao lado da Praça Floriano Peixoto)

13h | Sambinha da Liberdade

Programação no Palácio da Liberdade com apresentação de circo e atividade para as crianças. Não é necessário retirar ingressos.

13h | Bloco Unidos da Estrela da Morte

O bloco composto pelos fãs de Star Wars une fantasia e ficção científica.

R. Marechal Deodoro – Floresta

13h30 | Bloco de Seu Bento a Dona Lúcia

O bloco festeja com todas as gerações.

Praça Arcângelo Maleta – Santa Lúcia

14h | Bloco Buritis de Guimarães Rosa

Bloquinho ecológico infantil que nasceu em defesa das Nascentes do Manancial de Água Cercadinho, de seu afluente Ponte Queimada, do Cerrado Mineiro e da Mata Atlântica.

R. Henrique Badaró Portugal, 143 – Buritis

15h| Bloco Oficina Tambolelê

A percussão é baseada nos ritmos afro mineiros.

R. São Cosme, 105 – Novo Glória

2 DE MARÇO, DOMINGO

8h| Bloco da Esquina

O bloco irá celebrar as infâncias, o tema é “Bola de Meia, Bola de Gude”.

Av. Andradas, 3560 – Pompeia

9h | Brocolis

O bloco voltado para as crianças, ocupa as ruas com brincadeiras finalizando com um piquenique no CEVAE Coqueiros.

R. Bragança, 4 – Coqueiros

9h | Baiazinho de rua

Estreando em 2025, os integrantes do bloco Baião de rua e seus filhos compõem a turma.

R. Tabaiares, 93 – Floresta

9h | Cenário Kids

Músicas infantis em ritmo de marchinhas, oficinas de adereços, instrumentos musicais e máscaras fazem parte da programação.

R. Michel Jeha, 178 – São Bento

9h | Carnavalzinho

Com a participação do bloco Maria Pretinha, haverá oficina de instrumentos e adereços.

Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado

9h | Mindinho Bateria Mirim

A bateria composta por crianças anima a praça.

Praça Duque de Caxias – Santa Tereza

10h | Bloco Todo Mundo Cabe No Mundo

O bloco mais diverso e inclusivo de Beagá traz a folia para toda família

R. Piauí, 631 – Santa Efigênia

12h | Bloquim DuBem

O bloquim já é tradição em Beagá, trazendo circo, folia, contação de história, bailinho de carnaval, samba, meninada, cortejo de tambores afro pelas ruas.

Parque Marcos Mazzoni (Cidade Nova)

13h | Sambinha da Liberdade com Circo Marimbondo Show

O Palácio da Liberdade recebe o show “Se essa rua fosse minha”

13h30 | Bloco dos Super Heróis

Todo mundo se fantasia dos super personagens para brincar junto.

R. Araguari, 1577 – Santo Agostinho

14h | Bloco “As Grandes Figuras”

O bloco do Grupo Atrás do Pano ocupa as ruas com música boa, bonecos gigantes e muita alegria.

R. Luiz Brandão, 860 – Paraíso

3 DE MARÇO, SEGUNDA

9h | Bailinho do Distrital

Uma programação especial com Charangueiras, Pé de Sonho, Quintal da Guegué, Trupe Gaia e Perna Folia.

Ingressos: a partir de R$ 25,00

Vendas: ingresse

9h30 | Xibiuzinho

O bloco Infantil conta com a banda Xibiu e seus 50 ritmistas.

Av. dos Engenheiros, 578 – Castelo

13h | Sambinha da Liberdade

Programação no Palácio da Liberdade com apresentação de circo e atividade para as crianças. Não é necessário retirar ingressos.

4 DE MARÇO, TERÇA

10h | Secretinho

Bailinho de carnaval com Fera Neném, As Charangueiras, O Quintal da Guegué e DJ Cateb

Ingressos: a partir de R$ 40,00

Vendas: ingresse

13h | Sambinha da Liberdade

Programação no Palácio da Liberdade com apresentação de circo e atividade para as crianças. Não é necessário retirar ingressos.

8 DE MARÇO, SÁBADO

9h | Bloco Sol na Mão

O bloco da Casa Fundamental celebra em 2025 as culturas da África com a bateria composta por músicos, pais, professores e diretores da instituição.

R. Castelo de Lisboa, 275 – Castelo

9h30 (Concentração) | Bloco da Meninada

O bloco do Clic ocupa as ruas do São Pedro com uma meninada animada com Aline Calixto como convidada especial.

R. Tupaciguara, 79 – São Pedro