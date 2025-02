Carnaval de BH 2025: confira a programação das vias sonorizadas

Os corredores sonorizados da capital devem atrair foliões durante o carnaval. Em 2025, o Governo de Minas Gerais incluiu a Avenida Brasil na lista de vias sonorizadas, junto com a Avenida dos Andradas e a Avenida Amazonas, que já tinham o sistema no ano passado. O projeto, batizado de Via das Artes, busca transformar as três avenidas em palcos a céu aberto, com uma programação cultural diversificada e acessível. A programação das vias vai de 1º a 4 de março.

Avenida dos Andradas

Sábado (1º/3)

Bloco Tchanzinho Zona Norte

8h

Av. dos Andradas, 3560, Pompéia

Axé

Bloco Volta Belchior

13h

Av. dos Andradas, 3560, Pompéia

Afro, Axé, Forró, Funk, Marchinha, MPB, Outros, Pagode e Samba

ALVORADA POÉTICA

5h às 6h da manhã

slam poético - uma competição de poesia falada.





QUARTEIRÃO ELETRÔNICO

19 às 20H

DJ BRASILIDADES (POP FUNK)

VJ Céu Estrelado - Animação digital que representa o céu durante a folia.

Trupe do Circo de rua

Domingo (2/3)

Bloco da Esquina



8h

Av. dos Andradas, 3560, Pompéia

Afro, Axé, Forró, Funk, Jazz, Marchinha, MPB, Outros, Pagode, Pop, Rock e Samba

É o Amô

14h

Av. dos Andradas, 3560, Pompéia

Sertanejo

PBH anuncia reajuste e espera fim da greve de servidores da educação

Segunda (3/3)

Havayanas UsadasGrande

8h

Av. dos Andradas, 3560, Pompéia

Afro, Axé e MPB

Swing Safado

14h

Av. dos Andradas, 3560, Pompéia

Axé, Outros, Pagode e Samba





Terça (4/3)

Ordinários

8h

Av. dos Andradas, 3560, Pompéia

Axé, Pagode, Pop e Samba

Lavô, Ta Novo!

13h

Av. dos Andradas, 3560, Pompéia

Axé, Forró, Funk, Marchinha, MPB, Outros, Pagode, Pop, Rock e Samba

Avenida Amazonas

Sábado (1º/3)

Bloco da Calixto

13h

Av. Amazonas, 507, Centro

Afro, Axé, Forró, Funk, Marchinha, Pagode, Pop, Rock, Samba e Sertanejo

ALVORADA POÉTICA

5h às 6h da manhã

Slam poético – uma competição de poesia falada

QUARTEIRÃO ELETRÔNICO

19h às 20H

DJ apresentam dança e música de jazz, soul & Blues. VJ Visual de Folclore MINEIRO – Estímulos visuais inspirados na cultura MINEIRA. Quarteirão do Soul. Trupe do Circo de rua.

Domingo (2/3)

Abalocaxi



9h

Av. Amazonas, 507, Centro

MPB e Outros

Angola Janga

14h

Av. Amazonas, 507, Centro

Afro, Axé, Funk, MPB, Pop e Samba

Segunda (3/3)

Baianas Ozadas

8h

Av. Amazonas, 507, Centro

Axé

VIRADA ELETRÔNICA

20h às 6h



After de Carnaval: Os principais DJs e VJs da cena eletrônica de Belo Horizonte, prometem transformar o Carnaval com sets energéticos conectando o público à folia urbana de carnaval. Os repertórios unirão a música eletrônica à tradição mineira da folia, acompanhadas de intervenções artísticas circenses e performances ao vivo, projeções, celebrando a paz e a diversidade.





Programação:



20h - 22h: Apresentação dos DJs e VJs de cada Avenida em um set coletivo. Os DJs farão um mix de gêneros como House, Techno, e Tribal, enquanto os VJs utilizarão técnicas de mapping para criar uma atmosfera visual carnaval.

22h - 00h: Performance de circo intercalada com sets de DJs e visualizações dos VJs.

00h - 02h: Apresentações de DJs alternando entre batidas mais rápidas (Drum and Bass, Breakbeat) enquanto performances de circo ocorrem em paralelo.

02h - 4h: Encontro dos DJs, VJs e artistas circenses com sets de EDM variados (Trap, Moombahton) que culminam em uma grande performance visual.

4h - 8h: Encerramento com um after party, uma mistura de Chill-out com performances de circo relaxantes e projeções noturnas.

Terça (4/3)

Funk You

8h

Av. Amazonas, 507, Centro

Funk

Evento gratuito de rock é opção para curtir carnaval de um jeito diferente

Baianeiros

13h

Av. Amazonas, 507, Centro

Axé, Forró, MPB, Pagode, Pop, Samba e Sertanejo







Avenida Brasil

Sábado (1º/3)

Eu Não Vou Embora

13h

Av. Brasil, 1285, Santa Efigênia

Axé, Forró, Funk, MPB, Pop, Rock e Sertanejo

Domingo (2/3)

Beiço do Wando



9h

Av. Brasil, 1285, Santa Efigênia

Axé, Marchinha, Outros

Batuque Coletivo

14h

Av. Brasil, 1285, Funcionários

Afro e Axé





Segunda (3/3)

Tropicalize

8h

Av. Brasil, 1285, Santa Efigênia

Movimento Tropicalista e Clube da Esquina

Alcova Libertina

14h

Av. Brasil, 1285, Santa Efigênia

Rock, Funk, Marchinha, MPB e Pop

Terça (4/3)

Bartucada

14h

Av. Brasil, 1285, Santa Efigênia

Afro, Axé, Forró, Funk, Marchinha, MPB, Pagode, Pop, Rock, Samba, Sertanejo

PALÁCIO DO SAMBA - Avenida Brasil

Entrada gratuita, sujeito a lotação do espaço

Datas: 28 de fevereiro, 1º, 2, 3 e 4 de março

Horário:

28/02: 18h às 21h30 (com permanência até 22h)

1 a 4/3: 13h às 21h (com permanência até 22h)



Local: Palácio da Liberdade





Sexta (28/02)

Horário: 18 às 21h.



18h às 19h - Programação Infantil

19h - 19h30 - Zé Pereira dos Lacaios Ouro Preto

Cobra (Bloco Balanço da Cobra)

19h30 às 21h30 - Candonguêro





Sábado (1º/3)

Horário: 13h às 21h30



13h às 15h Programação infantil e Sambinha da Liberdade

15h Roda de samba Quintal do Samba (Viçosa) com participação Bloco Leão da Lagoinha

18h Bateria show da Escola de Samba Unidos Guaranis

Dança: Ala das baianas

19h30 Velha Guarda do Baluartes do Samba

Com Nonato do Samba, Paizinho do Cavaco, Bira Favela, Fabinho do Terreiro, Raimundo do Pandeiro, Lulu do Império, Luiz Carlos do Pandeiro e Simão de Deus, Christina Valle.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





Domingo (2/3)

Horário: 13h às 21h30



13h às 15h Programação infantil e Sambinha da Liberdade

15h Roda de Samba Us Karas (Nova Lima - Metropolitana) e Silvia Gomes (Ouro Preto - Metropolitana)

18h Bateria show de Escola de Samba Canto da Alvorada

Dança: seis passistas

19h30 Velha Guarda do Conselho de Mestres

Com Cabral, Seu Domingos, Ronaldo Coisa Nossa, Sô Marcelo, Marraia, Raquel Seneias, Dona Elisa e Lucinha Bosco

Participação especial dos mestres Triskey (no violão de sete cordas), Hélio Pereira (trombone de vara) e Tarciso (cavaco) e Sandra Veneno e Gilberto Santos.

Segunda (3/3)

Horário: 13 às 21h30



13h às 15h Programação infantil e Sambinha da Liberdade

15h Roda de Samba com o Ponto do Samba de Juiz de Fora (Juiz de Fora - Zona da Mata), Gilmar Batista (Uberlândia - Triângulo Mineiro), Fabinho do Terreiro, Pirulito da Vila (Itabirito), Roda de Samba com Gilmar do Cavaco

18h Bateria show da Escola de Samba Cidade Jardim

Dança: Mestre Sala e Porta Bandeira (primeiro casal), Mestre Sala e Porta Bandeira (segundo casal)

.9h30 Velha Guarda do Samba





Terça (4/3)

Horário: 13h às 21h30



13h às 15h Programação infantil e Sambinha da Liberdade

15h Roda de Samba das Mulheres: Tia Elza (Divinópolis - Oeste), Fabiana Lima (Montes Claros -Norte), Heloísa Almeida (Diamantina - Jequitinhonha), Ana Proença

18h Apresentação de Bloco Afro Feminino

19h30 Grande Show das Mulheres do Samba com Doris, Luciene Gomes, Janamor, Eliete Ná, Cacá Monclair, Régia Lopes, Diza Franco e Conceição Oliveira, Mônica Negona