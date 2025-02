O prefeito de Belo Horizonte em exercício, Álvaro Damião (União Brasil), anunciou nesta quinta-feira (27/2), um reajuste de 7% nos salários dos profissionais terceirizados da educação, que estão em greve desde segunda (24). Com a expectativa de atender integralmente às reivindicações da categoria, a administração municipal aposta no fim imediato da paralisação e na retomada da normalidade nas escolas da capital mineira.

A greve ganhou força após uma assembleia realizada na tarde do dia 24, quando cerca de três mil trabalhadores se reuniram em frente à sede da prefeitura, na Avenida Afonso Pena. A categoria reivindica melhores condições de trabalho, aumento salarial e redução da jornada sem perda de remuneração.

Em resposta à pressão dos grevistas, durante a inauguração da Praça da Independência, no Centro de BH, o prefeito Damião afirmou:

“A parte financeira da greve, nós conseguimos chegar aos números que são interessantes para aqueles que prestam serviços nas escolas de BH através da MGS. Estamos passando de 4,8% para 7%, 40% acima da inflação, que é o que eles queriam. Mas não só isso, ontem conversando com a Fazenda, sobre aqueles que não estão sob o contrato da MGS, mas que trabalham nas escolas e são pagos pela Caixa Escolar. O mesmo 7% será liberado para o Caixa Escolar. Eles trabalham na mesma escola, fazem as mesmas coisas, então é inadmissível que um ganhe um aumento de 7% e o outro não ganhe.”

Damião também ressaltou outras melhorias previstas para os trabalhadores “Os outros pontos que eles querem também vamos dar, que é justo. O tempo de 20 minutos para o café e descanso, um local para descanso, tudo isso a prefeitura vai ofertar dentro das escolas. Entendemos que temos que cuidar do povo de BH e isso significa cuidar de quem trabalha para o povo de BH.”



O tema também foi pauta de debate na Câmara Municipal, onde os servidores se reuniram na última quarta-feira (26/2) para deliberar sobre as medidas propostas diante da greve. Durante a sessão, foi constatado que nem o secretário municipal de Educação, nem representantes da empresa compareceram ou enviaram qualquer representante, evidenciando uma ausência que levanta questionamentos quanto ao comprometimento com as reivindicações dos trabalhadores.

O sindicato da categoria marcou uma assembleia para as 14 horas desta quinta-feira, a fim de avaliar a proposta da PBH. Com o anúncio do reajuste e o debate ocorrido tanto na administração quanto na Câmara, a expectativa é de que o impasse seja resolvido rapidamente, permitindo a retomada integral das atividades na rede de ensino municipal.





