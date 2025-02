Agiota cai em emboscada e é morto a tiros por dívida de cliente

Um agiota, de 23 anos, foi morto a tiros enquanto esperava um dinheiro de uma cliente, na noite dessa quarta-feira (26/2). Segundo registros, ele esperava o pagamento de uma dívida em um local combinado com cliente. O caso aconteceu na Vila Beija Flor, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a esposa da vítima relatou que, por volta das 19h30, o marido fez uma visita a uma cliente, no bairro Vila Cristina, para cobrar uma dívida de R$ 3.700 reais. A cliente, já identificada pelos policiais, passou um novo endereço para ele. No local, apontado como a casa do namorado, o agiota receberia o pagamento da dívida.

O agiota foi até à casa, estacionou e saiu do carro, e tentou contato com o suposto namorado da cliente pelo lado de fora. Ainda segundo a esposa, o marido viu que o portão estava trancado e resolveu pular o muro para ver se a cliente se escondia na casa. No entanto, encontrou uma casa também trancada e voltou pra rua.

O homem voltou pra rua e continuou tentando contato. Neste momento, a esposa resolveu passar na casa da mãe, que fica na rua de trás, e se afastou, quando viu um carro branco parar ao lado do marido. Conforme o relato dela, um homem encapuzado saiu do veículo pela porta do motorista e efetuou cerca de 20 tiros contra a vítima, que morreu no local.

A perícia identificou no local diversos estojos deflagrados, com munições de calibre .40 milímetros. Não havia câmeras das redondezas que pudessem ajudar nas investigações.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal e o carro, removido do local. As investigações seguem com a Polícia Civil.