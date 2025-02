Vídeo: homem furta pneus de carro oficial do Governo de Minas

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um funcionário da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, passou por uma situação inusitada enquanto trabalhava em Belo Horizonte. O carro oficial que o servidor de 38 anos usava teve dois pneus furtados na madrugada desta quarta-feira (26/2), no Bairro Santa Rosa, na Região da Pampulha. Ninguém foi preso.

À Polícia Militar (PM), a vítima relatou que estacionou o veículo em frente a um imóvel, na Rua Quintino Bocaiuva. Ao sair do local pela manhã, por volta das 7h30, percebeu que alguém havia furtado dois pneus do lado esquerdo, que estava virado para a via.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito chegou ao local em um carro, um Corsa, que aparentava ser mais antigo. A ação do homem foi flagrada por câmeras de segurança.

Nas imagens, divulgadas nas redes sociais, é possível ver o momento em que o suspeito, que usava máscara de proteção e um boné, se aproxima do veículo. Ele carrega um macaco, dispositivo que levanta a lateral do carro, e uma chave de roda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em seguida, ainda segundo a gravação, o homem desparafusou os pneus. Ele então sai do local carregando os materiais. A reportagem procurou o Governo de Minas Gerais, por meio de sua assessoria de imprensa, mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.