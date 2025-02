Jovem mineiro disputa final de desafio de matemática de Singapura

Esforço e concentração podem superar qualquer obstáculo na busca de conhecimento. É o que comprova o jovem Makqueen Thasso Messias Barbosa de Abreu, de 18 anos. Oriundo de família de baixa renda e egresso de escola pública de Janaúba, cidade do Norte de Minas onde nasceu, ele foi selecionado para prova da final global do Desafio de Matemática de Singapura, a Singapore Math Challenge Global Finals (SMCGF), a ser realizada no próximo domingo (2/3) pelo sistema online.

No fim de 2024, Makquenn Thasso concluiu o ensino médio na Escola Estadual Rômulo Sales de Azevedo, de Janaúba. Ele é filho de mãe solo e não foi reconhecido pelo pai. A mãe dele, Marilene Alves Barbosa, atualmente, é fotógrafa no município. Mas, durante cinco anos, ela trabalhou como babá na casa de uma apresentadora de jornal de uma emissora de TV em São Paulo. Retornou ao Norte de Minas há 13 anos.

O dedicado estudante mineiro também acaba de ser aprovado para a última etapa da seleção para um intercâmbio em economia em Hong Kong, promovido pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e patrocinado pelo banco dos Brics, grupo de cooperação econômica de países emergentes (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

Makqueenn Thasso tornou-se um fenômeno nas competições de matemática pelo mundo afora. Já concorreu e ficou bem colocado em mais de 20 provas internacionais da disciplina, além de olimpíadas de economia, fazendo os testes sempre pelo sistema virtual, sem deixar Janaúba, conhecida como a “terra da banana”.

Ele começou a se destacar na área em 2018, quando estava no sexto ano do ensino fundamental e obteve menção honrosa na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). Em 2020, quando cursava o nono ano do ensino fundamental, alcançou a medalha de prata na mesma Obmep, a maior competição de matemática do país, com cerca de 18,5 milhões de inscritos (dados da edição de 2024) por ano.

Além da prova que vai disputar no próximo domingo e da própria Obmep, o estudante de Janaúba ressalta que já ficou bem colocado em outras provas importantes, como a Sasmo (Singapore & Asian Schools Math Olympiada) e a Copernicus, Olimpíada internacional de Matemática da universidade de Colúmbia (Estados Unidos). Também se destacou na Harvard Crimson Global Essay Competition (HCGEC), competição internacional de redação para estudantes do ensino médio, organizada pelo The Harvard Crimson, o jornal estudantil da Universidade de Harvard (EUA).

O jovem disse que foi estimulado a estudar os números por uma professora. “No início, não gostava muito de matemática. Foi após a fala de uma professora de matemática no sexto ano que disse que 'eu nunca seria nada' (sem apreender matemática) que tudo mudou. Passei a me interessar pela matemática. Participando de olimpíadas científicas, fui descobrindo que, além de números e fórmulas, a matemática é uma ferramenta poderosa para resolver problemas do mundo real. E, claro, tive a valorização ao conquistar premiações incríveis”, relata.

“Vindo de uma realidade de poucos recursos, sendo um aluno da rede pública de ensino, precisei buscar oportunidades por conta própria e enfrentar diversas dificuldades”, afirma o jovem, ao falar do seu exemplo de superação.

Ele salienta que sempre tenta incentivar outros estudantes a lutar e vencer os obstáculos. "Acima de tudo, estimular os outros alunos que pensam que não conseguir vencer porque são de escola pública ou porque acham que 'não tem competência'. Digo a eles que, muitas vezes, ganhei as provas que achei perderia e me esforcei mais. Então, a vida é assim: precisamos ter coragem e maturidade suficientes para vencer os desafios".

O estudante acredita que a somente sua condição de ser de família e aluno de escola publica já inspira outros jovens. “Isso significa muito. Mostra que a dedicação e a persistência podem levar qualquer pessoa longe, independentemente de sua origem. Além disso, é uma forma de representar tantos outros jovens talentosos que enfrentam dificuldades, mas que também podem alcançar grandes feitos se tiverem oportunidades”, avalia.