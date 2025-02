MG: funcionário de banco é preso por esconder câmera em banheiro feminino

O funcionário de uma agência bancária em Mutum, no Vale do Rio Doce, foi preso nessa terça-feira (25/2) após encontrarem uma câmera escondida no banheiro feminino da instituição.

O caso veio à tona na quinta-feira passada (20/2) quando uma funcionária encontrou o equipamento conectado a um power bank em um dos boxes do banheiro e acionou o vigilante. No sábado (22/2) e domingo (23/2), a câmera voltou a ser vista por mulheres que usavam o banheiro.

Em todos os casos, boletins de ocorrência foram abertos. Pela reincidência, a Polícia Civil abriu investigação e atuou de forma mais célere para chegar até o suspeito de instalar as câmeras no banheiro.

Na terça, os policiais estiveram na sede do banco e encontraram novamente a câmera. Durante buscas, a PC confirmou que o suspeito não só filmava, mas também guardava as imagens das mulheres que iam até o banheiro.

O suspeito foi conduzido à delegacia para as medidas legais cabíveis. A PC vai continuar investigando para saber se o homem tinha outras câmeras espalhadas pela agência ou até mesmo em outros locais.

