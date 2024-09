Uma mulher compartilhou em suas mídias sociais que encontrou uma câmera escondida dentro do apartamento onde vive de aluguel há quatro anos, em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

Angélica Bitu afirmou em postagens que o equipamento estava dentro do forro do teto do banheiro, conectado à tomada. A lente do objeto estava encaixada em um pequeno buraco no suporte da lâmpada.

Câmera escondida passou despercebida

Após o caso ter ganhado repercussão, Angélica compartilhou maiores informações em seu perfil. A mulher aproveitou para reforçar que outros moradores também devem tomar cuidado.

Ela afirmou que só encontrou a câmera porque a lâmpada do banheiro queimou e o marido foi trocá-la. O homem percebeu que o objeto rosqueava, mas não encaixou da forma correta. Então, decidiu retirar todo o suporte e encontrou o dispositivo.

Angélica relatou que “quando ele [seu marido] desmontou o bocal todo para puxar os fios, viu que tinha um fio mais grosso. Mas, na verdade, quando puxou, não era um fio. Era uma câmera que estava lá por dentro do forro do banheiro”.

No último domingo (22/9), ela explicou, pelos stories do Instagram, que o orifício onde a lente da câmera foi encaixada era muito pequeno e, por isso, difícil notar o aparelho. Ela ainda complementou dizendo que “conforme a gente olhava para cima, aparentemente era um furinho de um parafuso ou algo da própria luminária”.

Testes foram realizados

A mulher ainda relatou que a tecnologia estava conectada a uma fonte e estava funcionando, já que as luzes estavam acesas. Ela e seu marido realizaram alguns testes, e, quando a câmera foi colocada na tomada, uma luz vermelha acendeu. Após alguns segundos, uma luz azul ou verde ficou piscando, complementou a moça.

Angélica disse que o aparelho não possui cartão de memória e que, como sugestão dos usuários das mídias sociais, procurou aplicativos para descobrir a marca da câmera e rastrear as imagens. Em desabafo, a mulher disse não saber “como depois de tanto tempo continua ligada", ou se isso foi colocado depois que se mudei. "Mas isso não faz sentido para mim. Nós também temos muitas perguntas a respeito de tudo isso."

Caso da câmera escondida foi levado à polícia

A mulher e o marido contataram o zelador e síndico do prédio, que foram até o apartamento para entender a situação - ambos colaboram com a apuração do caso. Angélica também disse ter falado com a proprietária do imóvel, que também se colocou disposta a ajudar, inclusive se a inquilina precisasse de suporte psicológico.

Angélica declarou que se sentiu violada e está preocupada com a exposição do seu filho recém-nascido. “O banheiro é um lugar onde a gente fica mais exposto, é onde a gente acha que tem a maior privacidade do mundo. Para piorar, agora tenho um bebê, que eu deixei várias vezes sem roupa, exatamente embaixo da lâmpada onde estava essa câmera. Isso chega a ser bizarro, algo extremamente inacreditável”.

Nesta segunda-feira (23/9), a mulher respondeu perguntas sobre o caso. Em resposta a um usuário, ela comentou que a câmera pode pertencer a um dos antigos moradores do apartamento, já que várias pessoas alugaram imóvel anteriormente.

Angélica afirmou que fez um boletim de ocorrência e aguarda respostas. “Ainda preciso voltar à delegacia para ver como vai ficar a situação, para prestar outros esclarecimentos”, disse. A equipe do Estadão questionou a Secretaria de Segurança Pública, que afirmou que a Polícia Civil não localizou o registro da ocorrência com as informações fornecidas.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata