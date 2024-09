Uma brasileira é considerada a segunda pessoa mais velha do mundo, segundo o Grupo de Pesquisa de Gerontologia (GRG, na sigla em inglês): a freira gaúcha Inah Canabarro Lucas, de 116 anos. Os pesquisadores acompanham 54 pessoas consideradas “supercentenárias”, ou seja, que têm mais de 110 anos. Uma curiosidade é que, nessa lista, há apenas um homem, que é o mais novo da turma, com “apenas” 112 anos.





Nascida em oito de junho de 1908, Inah nasceu no município gaúcho de São Francisco de Assis, filha de João Antonio Lucas e Mariana Canabarro Lucas. Ironicamente, quando era criança, ela era tão magra que muitas pessoas achavam que ela não viveria além dos sete anos. Em 1928, ela se mudou para o Uruguai, onde se tornou freira.





Dois anos depois, ela voltou ao Brasil, onde também começou a dar aulas de português e matemática. Atualmente, ela mora em Porto Alegre. Quando tinha 110 anos, Inah começou a ter dificuldades de mobilidade e passou a usar um andador.





A freira se tornou a pessoa mais velha do Brasil após a morte de Antonia da Santa Cruz em 23 de janeiro de 2022. Mais tarde, se tornou a mais velha de toda América Latina, após a morte da colombiana Sofia Rojas, em 30 de julho de 2022. Ela credita sua longevidade a Deus.





Atualmente, Inah está atrás somente de Tomiko Itooka no ranking de pessoas mais velhas do mundo. A japonesa também tem 116 anos e nasceu em 23 de maio de 1908. A diferença de idade entre as duas é de apenas 16 dias.









Em terceiro lugar está a americana Elizabeth Francis, de 115 anos e nascida em 25 de julho de 1909. Sua irmã Bertha Johnson viveu até os 106 anos, mostrando que longevidade é de família.





Em quarto lugar no ranking está a inglesa Ethel Caterham, de 115 anos. Ela nasceu em 21 de agosto de 1909 e, até os 97 anos, ela dirigia o próprio carro.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



O top cinco fecha com a japonesa Okagi Hayashi, de 115. De dois de setembro de 1909, até os 112 anos ela ainda conseguia ler jornais e gostava de completar quebra-cabeças.

Na 54ª posição está o único homem da lista e considerado o homem mais velho do mundo, o inglês John Tinniswood nasceu na Inglaterra, em 26 de agosto de 1912 e completou 112 anos recentemente.