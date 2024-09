Abertura da Expolux destaca desafios e avanços do setor de iluminação

A importância de informações, tecnologia e pesquisa para que o público possa fazer melhores escolhas na hora de escolher lâmpadas, por exemplo, e também das Parcerias Público-Privadas (PPPs) para projetos de iluminação pública focados em qualidade de vida das pessoas foram temas que marcaram a abertura da 18ª edição da Expolux. A Feira Internacional da Indústria da Iluminação, referência na América Latina, acontece de hoje (17) à sexta-feira (20), no Expo Center Norte, em São Paulo.

“Estamos testemunhando marcas renomadas trazendo inovações. Isso demonstra que o setor está em constante evolução, buscando soluções cada vez mais eficientes e atraentes para nossas comunidades. Tivemos crescimento de 25% em relação à edição anterior e esperamos receber mais de 20 mil visitantes que devem impulsionar o nosso mercado”, afirmou Marcio Alves, diretor de portfólio da RX Brasil, durante a cerimônia.

Marcos Heleno Guerson de Oliveira Junior, diretor superintendente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP, representou no ato o Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e destacou o atual momento do mercado. “Temos uma sociedade 4.0, que tem a digitalização e a rapidez de processamento como diferencial e, nela, um consumidor que, na hora da compra, pesquisa preços, vê críticas de produto, através de um dispositivo (smartphone) que dá informação em tempo real. É a compra informada. Esse é nosso novo mercado e significa trazer a tecnologia para dentro do processo”.

Duas iniciativas também foram mencionadas pelo executivo, fruto do trabalho da instituição em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Iluminação (ABILUX). Uma delas, o desenvolvimento do novo laboratório de iluminação do IPEM para um maior controle da qualidade de produtos comercializados, por meio de vigilância técnica.

“Esse é um dos objetivos. O outro é o papel que instituto assume como instituição científica e tecnológica, já que é um ICT (Instituto de Ciência e Tecnologia) desde o ano passado, tem o seu departamento de inovação e procura desenvolver, junto com as empresas e parceiros, pesquisas e desenvolvimento que gerem inovação, novas tecnologias e produtos melhores para a sociedade. Em curto prazo, estará também a disposição do próprio setor produtivo, para projetos em parcerias e buscando financiamento nos órgãos de fomento e inovação”, acrescentou Junior.

Durante discurso, Roberto Saheli, presidente da ABILUX, também mencionou a importância do projeto. “Após dez anos de luta incansável, conseguimos desenvolver um novo laboratório de iluminação que vai trazer mais qualidade para os produtos que são encontrados no mercado”.

Outra iniciativa da parceria é a criação de um portal para atender empresas e guiar profissionais com informações sobre desenvolvimento e certificação de produtos. O projeto também prevê o atendimento ao consumidor, para consultar qual o produto mais adequado para a residência, por exemplo.

Em iluminação pública, Mauricio Nastari, gerente de iluminação pública da SP Regula, agência do município paulista, reforçou o avanço da inovação no parque municipal. “Temos 650 mil pontos de iluminação pública, destes 535 mil já com telegestão em funcionamento. É um programa extenso e com a necessidade de estar na ponta da tecnologia e é isso o que a gente busca em inovação. Esperamos estreitar a parceria futura entre SP Regula, ABILUX e IPEM-SP para trazer benefícios para a cidade”.

Para encerrar a cerimônia, Pedro Fernandes, presidente da São Paulo Urbanismo, representando, no ato, o Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, citou a importância da iluminação urbana ir além da eficiência e do elemento de segurança, mas também como ferramenta para impulsionar a qualidade do espaço público. “Venho reforçar a cidade de São Paulo como um espaço de inovação, em que podemos receber do setor diversas contribuições”, disse.

Estiveram presentes também na cerimônia de abertura, Claudio Della Nina, diretor geral Latam da RX; Marco Poli, diretor executivo da ABILUX; Isac Roizenblatt, diretor técnico da ABILUX; Pedro Iacovino, presidente da Associação Brasileira das Concessionárias de Iluminação Pública (ABCIP); Eduardo Bastos, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Serviços de Iluminação Urbana (ABRASI); Israel Guratti, gerente de tecnologia e política industrial – inovação da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE); Mohana Barros Bezerra Lima, arquiteta e urbanista, membro da Associação Brasileira da Arquitetura da Iluminação (AsBAI).

