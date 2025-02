MG: jovem que cortou cabelo de namorada é indiciado por sequestro e ameaça

A Polícia Civil (PCMG) concluiu nesta quarta-feira (26/2) as investigações sobre o caso da adolescente de 14 anos que teve o cabelo cortado e as sobrancelhas raspadas pelo namorado, em Várzea da Palma, no Norte de Minas. O suspeito, de 18 anos, foi indiciado por sequestro e cárcere privado, lesão corporal qualificada e ameaça.



Outro jovem, de 22 anos, também foi indiciado por lesão corporal qualificada e injúria. Já duas adolescentes que filmaram a agressão foram responsabilizadas por atos infracionais análogos a injúria e, no caso de uma delas, também por lesão corporal qualificada.



O crime ocorreu no dia 16 de fevereiro, quando o jovem de 18 anos foi até a casa da vítima após suspeitar de uma traição. Com incentivo de um amigo, cortou o cabelo e raspou as sobrancelhas da adolescente. A cena foi gravada por duas jovens e compartilhada nas redes sociais.



A vítima relatou que foi ameaçada e não conseguiu reagir, pois os envolvidos estavam armados com uma tesoura. Após a mãe da adolescente acionar a Polícia Militar, o suspeito foi preso em flagrante e disse não se arrepender do crime.





O namorado da vítima segue detido, enquanto os outros envolvidos responderão em liberdade.