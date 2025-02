Corpo é encontrado em lago de parque de Belo Horizonte

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros compareceram ao Parque Guilherme Lage, no Bairro São Paulo, na Região Nordeste de Belo Horizonte, após o corpo de uma pessoa ter sido avistado no lago da área verde, próximo a um local pantanoso.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o corpo foi visualizado com as pernas boiando e apresentava ferimentos de queimadura. Ele foi recuperado pelos militares e repassado ao rabecão. Ainda não há informações sobre as circunstâncias da morte.



Aguarde mais informações.