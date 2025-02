Homem que sequestrou ônibus metropolitano em Contagem é libertado

O homem que sequestrou um ônibus em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no último dia 28 de janeiro, foi colocado em liberdade nesta quarta-feira (26/2). Diego Rodrigues Cordeiro, de 36 anos, estava preso desde o dia que tomou o coletivo com uma faca.

O juiz José Venâncio de Miranda Neto, responsável pelo caso, justificou a soltura de Cordeiro na decisão judicial: "embora se trate de crime grave, como ressaltado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, trata-se de fato isolado na vida do réu".

Na decisão, o magistrado ponderou ainda que "o acusado é primário e tem bons antecedentes" e que, "completando 28 dias de prisão, não havendo por isso que se cogitar em excesso de

prazo". Curiosamente, foi o próprio Miranda Neto que converteu a prisão de Cordeiro de flagrante para preventiva, no último 30 de janeiro.

Suspensão do processo está em análise

O juiz citou ainda que o Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo, "não sendo por isso razoável a manutenção da custódia". Apesar da decisão de analisar esse pedido, Miranda Neto negou um pedido de insanidade mental para o réu.

Relembre o caso

Diego Rodrigues Cordeiro sequestrou o ônibus metropolitano no Bairro Nacional, em Contagem, em de janeiro deste ano. Ele liberou o motorista do coletivo e quase todos os passageiros, com exceção de um homem, de 58, que foi obrigado a assumir a direção, sob a ameaça de uma faca.

O refém dirigiu o ônibus até uma clínica de estética, onde a ex-companheira do sequestrador trabalhava. Durante o período de negociação, que durou cerca de três horas, Cordeiro informou aos policiais que tinha o objetivo de ver o filho, ainda bebê. Por fim, o homem foi contido com uma arma de choque e preso.