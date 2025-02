Trabalhadores terceirizados da educação de BH decidem manter greve

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Os trabalhadores terceirizados da rede municipal de ensino de Belo Horizonte decidiram manter a paralisação iniciada nesta segunda-feira (24/2). A decisão foi tomada após uma assembleia realizada nesta tarde, que reuniu cerca de 3 mil profissionais em frente à sede da administração municipal, na Avenida Afonso Pena. A categoria reivindica melhores condições de trabalho, aumento salarial e redução da jornada sem perda de remuneração. Uma nova assembleia para decidir os rumos da greve foi marcada para a próxima quarta-feira (26/2), às 16h30.

Na última quinta-feira (20/2), a categoria realizou um protesto na Avenida Afonso Pena, bloqueando parte da via. Entre as principais reivindicações estão um reajuste salarial maior do que os 7% oferecidos pela PBH e pela MGS (empresa responsável pela contratação dos terceirizados), além de mudanças nas condições de trabalho.

Os trabalhadores também pedem a redução da jornada de trabalho sem corte salarial, o fim da escala 6x1 e melhorias estruturais nas escolas, incluindo novos uniformes e mais equipamentos de proteção. Outra demanda é o fim dos descontos no vale-refeição em casos de afastamento por doença ou recesso escolar.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte (Sind-Rede/BH), a paralisação ocorre devido à falta de resposta da Prefeitura sobre as reivindicações apresentadas desde o início do ano. O sindicato argumenta que a proposta de reajuste de 7% é insuficiente e que os trabalhadores terceirizados da educação municipal recebem os menores salários da região metropolitana.

Em nota, o Sind-Rede informou que, mesmo com a mobilização, os órgãos responsáveis não se manifestaram. “Ao invés de dialogar, a empresa optou por ameaçar os trabalhadores com corte de ponto, demonstrando intransigência frente ao movimento.” Além disso, durante o encontro desta tarde, os profissionais votaram pela realização de um acampamento em frente à Prefeitura para “aumentar a visibilidade da greve e pressionar o prefeito em exercício, Álvaro Damião (União Brasil), a negociar com a categoria.”

O que diz a PBH

Procurada, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que existe uma negociação em curso que prevê reajuste de 7% no valor do contrato entre o Executivo Municipal e a MGS. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Smed), das 324 escolas da rede municipal de educação, sete não funcionaram nesta segunda-feira (24/2). Além disso, 123 instituições que possuem o Programa Educação Integral tiveram as atividades contraturno suspensas, mas as aulas regulares foram mantidas.

“Existe uma negociação em curso que prevê reajuste de 7% no valor do contrato entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a MGS, índice superior à inflação registrada em 2024, que foi de 4,83%. Todas as questões que envolvem as reivindicações trabalhistas são de responsabilidade exclusiva da MGS, responsável pela contratação e gestão dos profissionais”, informou a PBH.