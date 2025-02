Evento gratuito de rock é opção para curtir carnaval de um jeito diferente

Nos dias 1º e 2 de março, Santa Luzia, na Grande BH, recebe a nona edição do Carnarock, festival, que já virou tradição para quem prefere fugir do samba, pagode e funk no carnaval.

O Carnarock faz parte da programação oficial do Carnaval da Liberdade e conta com o apoio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. A edição deste ano será realizada na Praça Getúlio Vargas, no Bairro São João Batista, ponto tradicional entre os roqueiros.

A entrada será solidária, com a doação de 1kg de alimento não perecível. A expectativa é receber cerca de 2 mil pessoas nos dois dias de evento, que contará com tradução em libras para garantir acessibilidade e inclusão.

Desde a primeira edição, o festival prioriza o rock autoral e as bandas formadas, em sua maioria, por músicos de Santa Luzia. Neste ano, dois grandes nomes da cena musical de Belo Horizonte se juntam ao evento: Lurex e Velotrol.

Maryluce Cristina dos Santos, coordenadora de produção do Carnarock há oito anos, relembra as primeiras edições do festival: "Começou há nove anos, quando um grupo de amigos apaixonados por rock decidiu criar uma alternativa para quem queria curtir o Carnaval de outra forma em Santa Luzia. No início, não havia nenhum recurso", conta.

Maryluce lembra que, no início, a equipe improvisava para viabilizar o evento: "Batiam panela para pedir as coisas", conta. Apesar das dificuldades, o festival ganhou força, com bandas que se apresentavam sem cachê ao longo dos nove anos. Agora, em 2025, ela considera a edição "grandiosa", graças ao apoio da Lei de Incentivo à Cultura.

"É uma história muito linda de crescimento, de acreditar na cultura e no público. Esse show vai ser lindo. Estamos trabalhando muito, está tudo muito organizado, com foco no conforto, na acessibilidade e na inclusão", destaca.

No comando

Nayla Brizard, interpretada há 32 anos pelo ator Nilo Faustino, será a mestre de cerimônias do Carnarock. Ícone da cena cultural mineira, ela se destacou em diversos espetáculos teatrais e ficou conhecida pelo público por sua participação no programa Graffite, da TV Alterosa.

Além do teatro e da TV, Brizard também se destacou no rádio, comandando o programa Silicone Show na Rádio 98 FM (2007-2013) e participando do Chá das 4 na Rádio Extra (2018-2022). Com sua trajetória versátil, promete tornar a experiência do Carnarock ainda mais marcante para o público.

Programação

A diversidade de estilos dentro do rock marca a programação do festival, que contará com rock clássico, ska, rock nacional e tributos a ícones da música. As apresentações começam às 14h em ambos os dias.

01/03/2025 – SÁBADO

14:00 – Abertura

14:30 – Bloco Samba de Luzia Convida Santo Batuque

16:00 – Kwanna (Clássicos do Rock Internacional)

18:00 – Testify (Tributo a Rage Against The Machine)

20:00 – Paranoia (Tributo a Raul Seixas)

22:00 – Velotrol (Clássicos do Rock)

02/03/2025 – DOMINGO

14:00 – Abertura

16:00 – Duold (Rock nacional e internacional)

18:00 – Explendidos (Ska Music)

20:00 – Rock Noisy (Rock Internacional)

22:00 – Lurex (Tributo a Queen)

SERVIÇO