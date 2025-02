Obras em praça de BH dependem de piso especial: 'não pode colocar outro'

O projeto “Centro de Todo Mundo”, lançado pela PBH em março de 2023, já iniciou a entrega das obras para a população. Mas a revitalização da Praça Governador Israel Pinheiro, conhecida como Praça do Papa, localizada no Bairro Mangabeiras, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, tem levado mais tempo do que outras intervenções.

Durante a entrega da Praça da Independência, onde antes ficava o anexo do Conjunto Sulacap-Sulamérica, na Avenida Afonso Pena, na manhã desta quinta-feira (27/02), o prefeito em exercício Álvaro Damião explicou que a demora se dá pelo tombamento do local pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e, consequentemente, em um maior cuidado para manter as características originais.

“Muitos perguntam sobre a Praça do Papa, que está demorando mais do que as outras. É porque a Praça é tombada e todas as pedras do piso são feitas em apenas um local no Brasil, não pode colocar outro tipo de piso. Então demora um pouco mais”, declarou.

Com 90% concluídas, a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) afirma que a revitalização do espaço está dentro do cronograma. Apesar de estarem quase finalizadas, as obras têm previsão de conclusão para o fim do primeiro semestre deste ano, como estabelecido desde o início.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), já foram concluídas etapas como reforma dos bancos e a construção da rua entre os trechos da praça, ampliando a área de lazer. Estão em andamento a instalação do piso, que será totalmente trocado, os acabamentos dos bancos reformados, lixeiras e meio-fios e a instalação dos aparelhos de academia na rua que foi incorporada.

Entrega de obras

Esta manhã, foi inaugurada oficialmente nesta quinta-feira (27/02) a nova Praça da Independência. Já as obras da Praça da Estação foram finalizadas em setembro de 2024. A Rua Sapucaí, no bairro Floresta, e a Praça Rio Branco também passam por revitalização.

As intervenções fazem parte do projeto “Centro de Todo Mundo”, que busca embelezar a região central, ampliar e qualificar as oportunidades de moradia, trabalho e lazer, além de melhorar a acessibilidade e as opções de mobilidade. Ao todo, estão sendo investidos R$ 3,42 milhões na iniciativa.

“Estamos revitalizando todo o centro de Belo Horizonte. Aos poucos tenho certeza que os outros pontos da cidade vão ficar maravilhosos como o Sulacap-Sulamérica”, declarou Damião.