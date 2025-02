Operação no carnaval: PRF aumenta pontos de fiscalização nas BRs de Minas

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Ao menos 30 pontos em diferentes rodovias federais que cortam Minas Gerais terão reforço na fiscalização durante o feriado de carnaval. A informação foi divulgada na manhã desta quinta-feira (27/2) durante o lançamento da Operação de Carnaval da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a corporação, a PRF fez o levantamento dos locais com maior incidência de acidentes graves em Minas e, durante o carnaval, irá reforçar a fiscalização desses pontos. No levantamento, estão pontos críticos da BR-040, BR-116, BR-381 e BR-262.

“Além dos 800 policiais do efetivo da PRF em MG, contaremos também com o reforço de agentes vindos de outros estados. A fiscalização contará com o apoio de um helicóptero na configuração aeromédica”, explicou a PRF por meio de nota.

A PRF ainda usará radares móveis, drones e agentes em motocicletas para auxiliar na operação. Além de carros de passeio, os agentes reforçaram a fiscalização em veículos de transportes de passageiros e veículos de carga.

O principal objetivo da ação é reduzir o número de acidentes. O diretor de operação nacional da PRF, Marcus Vinícius Silva de Almeida, afirmou que os três principais fatores causadores de acidentes são o excesso de velocidade, a ultrapassagem indevida e o uso de bebidas alcoólicas.

No carnaval de 2024

Durante a operação de carnaval no ano passado, a PRF fiscalizou mais de 14 mil veículos e cerca de 15 mil pessoas participaram de algum procedimento da corporação.

No feriado de 2024, 16 pessoas perderam a vida e 204 ficaram feridas em 158 acidentes nas rodovias federais que passam por Minas. Ainda segundo o balanço da corporação, 458 motoristas foram flagrados na condução de seus veículos sem utilizar o cinto de segurança e 60 crianças foram flagradas sendo transportadas de forma inadequada e irregular dentro de veículos.

Mais de 4 mil testes de alcoolemia foram realizados, 102 motoristas foram multados por embriaguez e um acabou preso. Novecentos e sessenta motoristas foram flagrados fazendo ultrapassagens proibidas.