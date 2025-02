PRF inicia operação de carnaval em Minas nesta quinta-feira (27)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) dará início à "Operação Rodovida Carnaval 2025" nesta quinta-feira (27/2) nas rodovias federais do estado. Inicialmente, a instituição policial realizará uma coletiva à imprensa, detalhando as ações, a partir das 7h30, na unidade operacional da PRF em Nova Lima, na Grande BH. A operação, realizada durante o período de folia, seguirá até as 23h59 do dia 5 de março.

“Além dos 800 policiais do efetivo da PRF em MG, contaremos também com o reforço de agentes vindos de outros estados. A fiscalização contará com o apoio de um helicóptero na configuração aeromédica”, explicou a PRF.

As ações da PRF estarão focadas na prevenção de acidentes e no combate às infrações de trânsito, em especial às condutas que causam acidentes, como dirigir sob a influência de álcool, transitar com excesso de velocidade, realizar ultrapassagens proibidas, circular pelo acostamento, manusear o celular durante a condução do veículo, entre outras.

No feriado de carnaval, há uma tendência de elevação no consumo de álcool. Por isso, a PRF dará ênfase ao combate à embriaguez ao volante, com o uso de etilômetros.

Dirigir sob a influência de álcool é uma infração gravíssima, punida com suspensão do direito de dirigir por doze meses e multa de R$ 2.934,70. A multa e a apreensão da CNH também serão aplicadas ao condutor que se negar a fazer o teste no etilômetro.

