Edifício é entregue com novo visual e vista para o Viaduto Santa Tereza

Quem passar pelo Edifício Conjunto Sulacap-Sulamérica, na Avenida Afonso Pena, entre as ruas da Bahia e dos Tamoios, no Centro de Belo Horizonte, já poderá ver o local sem tapumes. A demolição do anexo e a reconstituição da Praça da Independência foram concluídas, e a área ganhou um novo visual, permitindo a visão do Viaduto Santa Tereza no vão entre os prédios. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o prefeito em exercício, Álvaro Damião, oficializará a entrega do espaço nesta quinta-feira (27/2).

Leia Mais Bloco Chama o Síndico já arrasta multidão no Centro de Belo Horizonte Banheiro autolimpante de BH apresenta falha no primeiro dia de uso Carnaval de BH: veja quanto cada bloco vai receber da prefeitura

O projeto foi apresentado pela PBH aos condôminos, moradores e comerciantes em março de 2024, e as obras começaram em maio do mesmo ano. A proposta era reconstituir a Praça da Independência, que fazia parte do projeto original da década de 1940. A autoria é do arquiteto italiano Roberto Capello.

A demolição do anexo foi concluída em novembro de 2024, com a retirada de 2,8 mil toneladas de resíduos e cerca de 430 caçambas de entulho. O processo ocorreu de forma controlada, sem o uso de explosivos, alternando entre métodos manuais e mecanizados para preservar a integridade das edificações vizinhas ao quarteirão. Onde antes havia materiais de construção, poeira, entulho espalhado e tapumes, agora há uma praça com dois canteiros de terra cercados por bancos.

O ex-zelador do Edifício Sulamérica, Roberto Garro dos Santos, trabalhou no local de fevereiro de 2022 a outubro de 2024. Segundo ele, os moradores demonstravam insatisfação com a revitalização da praça. Além de reclamarem da poeira e do barulho durante as obras, estavam preocupados com o impacto do novo espaço na segurança.

“Para eles, mesmo com a portaria do prédio funcionando 24 horas, seria necessário reforçar a segurança, colocando grades de proteção, por exemplo”, afirma. O ex-zelador também destaca que praças no centro costumam contar com a presença de um número significativo de pessoas em situação de rua e, a longo prazo, o local poderia se tornar inseguro para os moradores.







História

Em 1904, o espaço destinado à futura Praça Tiradentes – onde hoje se encontra o Edifício Novo Sul América (Sulacap) – foi escolhido pelo governo federal para abrigar o edifício dos Correios, inaugurado dois anos depois. “Embora o majestoso prédio de arquitetura eclética tenha se tornado um dos símbolos da nova capital, devido à sua beleza, ele também marcou o início do processo de ocupação dos ‘vazios’ da nossa cidade”, conforme documento do Museu Histórico Abílio Barreto.





Só em 1947 o local passou a ser marcado pela arquitetura da primeira metade do século XX, com os edifícios Sulacap e Sulamérica, situados no quarteirão formado pela Avenida Afonso Pena, Rua da Bahia e Rua dos Tamóios. A construção do anexo, em 1970, autorizada pela Câmara de Vereadores, desfigurou a fachada das duas edificações e a praça. As torres do Sulacap e do Sulamérica, cada uma com 15 andares, foram erguidas no lugar do Edifício Sudameris, que abrigava a sede dos Correios, posteriormente transferida para o prédio ao lado da PBH.

No ano passado, a PBH autorizou a demolição do prédio por meio de contratação direta, ou seja, com dispensa de licitação. A empresa que apresentou o menor preço para a elaboração do projeto foi a Potenza Soluções Prediais e Facilities Ltda.

Na época, o órgão municipal explicou que a contratação direta foi possível por se tratar de um projeto de baixo valor, dentro dos limites legais, o que dispensa a necessidade de licitação. Destacou ainda que o trabalho da empresa deverá empregar processos, tecnologias e metodologias relacionadas à Modelagem da Informação da Construção (BIM).





“Centro de Todo Mundo”

A revitalização do conjunto de edifícios na Afonso Pena faz parte do programa de requalificação do Centro da capital, “Centro de Todo Mundo”. De acordo com a Prefeitura de BH, o projeto busca embelezar a região central, ampliar e qualificar as oportunidades de moradia, trabalho e lazer, além de melhorar a acessibilidade e as opções de mobilidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na lista do programa estão outras obras que também já alteraram o cenário da cidade, com locais ainda cobertos por tapumes ou em processo de revitalização, como a requalificação da Rua Sapucaí, no bairro Floresta, a Praça Rio Branco e a Praça Israel Pinheiro (Praça do Papa), no bairro das Mangabeiras, na região centro-sul da capital.