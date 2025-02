Banheiro autolimpante de BH apresenta falha no primeiro dia de uso

Em seu primeiro dia de uso, o banheiro autolimpante, inaugurado na Praça da Estação nesta quarta-feira (26/2), teve de ser interditado por uma falha no sensor. A reportagem esteve no local por volta das 16h para saber como estava o funcionamento da instalação em seu primeiro dia, e encontrou as cabines com as portas desligadas e vetadas para uso.

De acordo com Márcio Silva Ferreira, funcionário da empresa CleanSe e responsável pela manutenção e monitoramento dos banheiros, a novidade funcionou normalmente durante o dia, mas apresentou falha nos sensores por volta das 15h. Segundo ele, a previsão era de que o problema fosse solucionado em até 30 minutos. Durante o reparo, os amigos Fernando Randy, de 20 anos, e Felipe Silva, de 24, chegaram para conhecer a novidade e foram surpreendidos com o local fechado.

“A gente veio conhecer. Tínhamos visto no Instagram. Vamos gravar um story para o povo curioso ver (risos). Mas, infelizmente, está quebrado bem no primeiro dia de uso”, disse Fernando Randy. O outro jovem contou que estavam indo para o metrô, e decidiram parar para conferir a instalação. “Falei para ele (Fernando): ‘vamos lá conhecer o banheiro autolimpante de BH?’. Apesar de estar fechado achei massa, curti a ideia”, conta aos risos Felipe Silva.

A reportagem procurou a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para saber se o problema foi solucionado, mas ainda aguarda resposta. Márcio Silva ainda fazia reparos no sensor durante a visita da reportagem. Mas garantiu que o problema pode acontecer, e que a manutenção seria finalizada em 30 minutos.

Como funciona o banheiro autolimpante?

Feita de aço inoxidável, a estrutura conta com duas cabines, uma masculina e outra feminina. O acesso é simples: basta aproximar as mãos do sensor luminoso para abrir e fechar a porta, que se fecha automaticamente após 10 segundos, mas pode ser acionada manualmente a qualquer momento.

A cabine é equipada com vaso sanitário, pia, dispensador de sabonete líquido, papel higiênico e secador de mãos. O lixo deve ser descartado no próprio vaso sanitário. Todos os serviços são acionados por sensores de aproximação. Durante o uso, uma mensagem de áudio orienta os usuários sobre a utilização correta do banheiro.

Segundo a PBH, o uso do banheiro é gratuito e o sanitário funcionará das 6h às 22h, com permanência máxima de 10 minutos por usuário. Um segundo banheiro autolimpante já foi instalado na Praça Rio Branco, na Rua Paulo de Frontin, 177, e está em fase de testes. O Executivo municipal informou, em nota, que pretende instalar mais três unidades ainda neste primeiro semestre, localizadas na Praça Sete de Setembro, na Praça Raul Soares e na Rua dos Tabaiares, 96, na Floresta.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck