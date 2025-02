Chilenos são presos em SP, suspeitos de furtar R$ 190 mil de banco em Minas

Três chilenos, de 32, 36 e 37 anos, foram presos em São Paulo, na última segunda-feira (24/2), suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furtos a bancos, informou, nessa terça-feira (25/2), a Polícia Civil de Juiz de Fora, cidade onde ocorreu o último furto do grupo, em 9 de fevereiro, no Bairro Benfica, na Zona Norte. Na ocasião, os criminosos levaram cerca de R$ 190 mil.

Os policiais analisaram mais de 50 horas de imagens de câmeras de segurança, identificando os veículos utilizados no crime e o hotel onde os suspeitos estavam hospedados, explicou a corporação, acrescentando que as prisões ocorreram após troca de informações com policiais civis de São Paulo (PCESP) e do Mato Grosso do Sul (PCMS).

Durante a ação, foram apreendidos materiais utilizados nos crimes, como maçaricos e ferramentas empregadas no arrombamento de cofres e caixas eletrônicos, além de uma quantia significativa em dinheiro, duas armas de fogo e objetos furtados.

Os três detidos, que estão no Brasil há aproximadamente seis meses, também praticavam furtos em bancos e residências de luxo em várias regiões do país.

Segundo apurado, eles se hospedavam em hotéis, realizavam os furtos utilizando carros alugados e retornavam a São Paulo, onde planejava novas ações. Serão indiciados por furto qualificado, associação criminosa e posse ilegal de arma de fogo.

As investigações continuam para identificar outros possíveis membros da organização.

