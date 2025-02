Novo Sulacap: comerciantes celebram fim das obras no Centro de BH

Foi inaugurada oficialmente nesta quinta-feira (27/02) a nova Praça da Independência, onde antes ficava o anexo do Conjunto Sulacap-Sulamérica, na Avenida Afonso Pena, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Comerciantes do local celebraram o fim das obras e esperam melhoria nos negócios.

Laércio José Pereira, dono de uma loja de artigos para fotografia na praça contou que o movimento foi muito afetado pelas obras. Além do barulho e poeira, os clientes tinham dificuldade de chegar até o estabelecimento. Entretanto, com a inauguração, a expectativa é que, sem o anexo, a loja tenha mais visibilidade.

“Tivemos muitos problemas, mas a parte boa é que vamos estar com a loja bem visível, em um lugar bonito. A loja é alugada, e o dono já disse que o local já vale o dobro do que valia antes, com a revitalização”, afirma.

O empresário aprovou a nova fachada do prédio. Segundo ele, o anexo desvalorizava o complexo por obstruir a vista do viaduto e não combinava com o estilo original da construção. Com a mudança, uma nova placa está sendo providenciada para a loja.

Uma das preocupações levantadas ao longo dos meses de obra era com relação à população em situação de rua, que após a liberação do espaço poderia se estabelecer na nova praça. Pereira acredita que não haverá problemas.

“A cidade é de todo mundo, então é deles também. Pode acontecer esporadicamente, mas acredito que não vamos ter problemas. Vamos esperar para ver” diz.

João Carlos, chaveiro e relojoeiro há trinta anos, também elogiou o resultado, mas se preocupa com a manutenção da praça.

“Parece que valeu a pena, mas o problema é se vão cuidar da praça. Minha preocupação é com os moradores de rua”.

Cerimônia de inauguração

Depois de cerca de cinco meses de obras, o espaço pôde ser visto pela população pela primeira vez na tarde dessa quarta (26). “O Sulamérica-Sulacap era um sonho do prefeito Fuad e sempre que a gente passava por aqui, ainda durante a campanha, ele falava que o Centro de Todo Mundo era o que ele queria para a cidade”, disse o prefeito em exercício Álvaro Damião (União Brasil) durante a cerimônia de inauguração.

De acordo com a Prefeitura de BH, o projeto “Centro de Todo Mundo” busca embelezar a Região Central, ampliar e qualificar as oportunidades de moradia, trabalho e lazer, além de melhorar a acessibilidade e as opções de mobilidade. Entre os pontos em processo de revitalização estão a Rua Sapucaí, no Bairro Floresta, a Praça Rio Branco e a Praça Israel Pinheiro (Praça do Papa). Ao todo, estão sendo investidos R$ 3,42 milhões na iniciativa.

“Para trazer as pessoas para o Centro da cidade para passear, a gente tem que revitalizar alguns pontos da cidade. Entre eles, esse aqui que ficou lindo, ficou maravilhoso. A gente tem que agradecer a parceria com o condomínio, porque a gente faz a obra, mas para manter, cuidar e chegar onde a gente quer que chegue, a gente precisa deles”, afirmou Damião.

Obras

Foram retiradas 2,8 mil toneladas de resíduos e aproximadamente 430 caçambas de entulhos. O conjunto, que inclui espaços comerciais e residenciais marcados pela arquitetura da primeira metade do século XX, está localizado no quarteirão formado pela Avenida Afonso Pena, Rua da Bahia e Rua dos Tamoios e abriga uma vista privilegiada do Viaduto Santa Tereza. A autoria é do arquiteto italiano Roberto Capello.

O projeto foi apresentado pela PBH aos condôminos, moradores e comerciantes em março de 2024, e as obras começaram em maio do mesmo ano. A proposta era reconstituir a Praça da Independência, que fazia parte do projeto original da década de 1940.

O processo ocorreu de forma controlada, sem o uso de explosivos, alternando entre métodos manuais e mecanizados para preservar a integridade das edificações vizinhas ao quarteirão.