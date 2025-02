Previsão do tempo: BH pode ter máxima de 31ºC nesta quinta (27)

A quinta-feira (27/2) em Belo Horizonte será de céu claro a parcialmente nublado, com baixa possibilidade de chuva isolada e de curta duração na parte da tarde, segundo a Defesa Civil municipal.

A temperatura mínima registrada na capital foi de 19°C e a máxima estimada é de 31°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 35% à tarde.

A quinta-feira em Minas

Nesta quinta-feira, uma massa de ar quente deixa o tempo estável em grande parte do estado de Minas Gerais, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Porém, a combinação do calor e da alta umidade do ar proporciona chuvas típicas do verão no Sul e Triângulo Mineiro.

Nos próximos dias, a tendência é de tempo estável com predomínio de sol entre poucas nuvens em todas as regiões mineiras.

A temperatura máxima prevista no estado é de 37ºC no Norte e Triângulo Mineiro. A mínima registrada no estado foi de 12ºC no Sul de Minas.