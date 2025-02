Carnaval: rodovias de MG terão mais de 200 pontos de fiscalização

As rodovias mineiras terão operação de fiscalização intensificada durante o carnaval de 2025. A ação, que começa nesta quinta-feira (27) e vai até o dia 5 de março, será realizada em mais de 200 pontos estrategicamente definidos com base em estatísticas de acidentes e no elevado fluxo de veículos durante o feriado prolongado.

A operação será realizada de forma ininterrupta, com blitzens distribuídas ao longo do dia e da madrugada, sem horário fixo, para abranger os momentos de maior circulação. O principal objetivo é prevenir infrações que contribuem para acidentes graves e, ao mesmo tempo, coibir crimes como o transporte irregular de mercadorias e o tráfico de drogas.



Para isso, serão empregados equipamentos como radares móveis, etilômetros e, em determinadas abordagens, o apoio de cães farejadores para detectar ilícitos.

Restrições ao Tráfego de Veículos Pesados

Para evitar congestionamentos e reduzir o risco de acidentes, a operação impõe restrições rigorosas à circulação de veículos pesados mesmo para aqueles com autorização especial. Esses veículos não poderão circular em rodovias estaduais de pista simples e em alguns trechos duplicados.

As restrições incluem a MG-010, entre o Viaduto da Vilarinho, em Venda Nova (km 12,4), e o acesso ao Aeroporto de Confins (km 31,3); a MGC-135, nos trechos entre Montes Claros e Bocaiuva (kms 370 a 398) e entre Corinto e o entroncamento com a BR-040 (kms 573 a 668); e a MG-050, do entroncamento com a BR-262 (km 57) até o acesso à MG-164 (km 164).

Ainda segundo o DER-MG, a restrição atende a um pedido da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que reforça a fiscalização durante os períodos de maior movimento nas estradas. A portaria também suspende os serviços de escolta oficial para veículos superdimensionados, já que os agentes estarão mobilizados em outras ações de segurança viária.



Fiscalização de Áreas Verdes

Além da fiscalização nas rodovias, a operação também contempla a proteção ambiental. Os foliões que optarem por aproveitar o feriado em ambientes naturais, como cachoeiras, áreas verdes, balneários e represas devem redobrar a atenção para evitar crimes ambientais.



O Batalhão de Polícia Militar de Meio Ambiente atuará em Unidades de Conservação, prevenindo o descarte inadequado de resíduos e outras infrações ambientais.

A operação está dividida em duas vertentes. A primeira é voltada para a segurança viária, com fiscalização rigorosa das infrações que podem causar acidentes graves. A segunda se concentra no combate ao crime, abrangendo ações contra o tráfico, porte ilegal de armas e outros ilícitos. Essa estratégia dupla permite um atendimento eficiente tanto na proteção dos motoristas quanto na preservação do meio ambiente.









Orientações para Motoristas

Para garantir uma viagem segura durante o carnaval, os motoristas são aconselhados a planejar seus trajetos com antecedência, verificando rotas alternativas e se informando sobre possíveis interdições. É fundamental respeitar as normas de trânsito, evitando ultrapassagens em locais proibidos, mantendo distância segura dos demais veículos e obedecendo rigorosamente os limites de velocidade.

Além disso, não se deve misturar álcool e direção, pois todos os condutores serão submetidos ao teste do bafômetro – dirigir sob efeito de álcool pode resultar em multas, retenção do veículo ou até prisão. Outra orientação essencial é o uso adequado dos equipamentos de segurança: todos os ocupantes devem utilizar o cinto de segurança e as crianças devem ser transportadas em cadeirinhas, bebê conforto ou assentos de elevação, conforme exigido por lei. Como enfatiza o major Vinícius Araújo, subcomandante do Batalhão de Polícia Rodoviária, "o ideal é que o condutor revise o trajeto antes de sair, evitando rotas com interdições e garantindo uma viagem mais segura.".



Segundo os balanços divulgados pela Polícia Militar Rodoviária, em 202, foram registrados 8.924 autos de infração, com destaque para 1.287 infrações por ultrapassagens proibidas e 281 por embriaguez ao volante.

Apesar da redução geral de infrações, as ultrapassagens continuam sendo a principal causa de acidentes graves, evidenciando a necessidade de intensificar as ações de fiscalização nesses pontos críticos. O balanço final da operação de 2025 será divulgado no dia 7 de março, permitindo um comparativo detalhado dos resultados e dos avanços na segurança viária.