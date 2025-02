Carnaval BH 2025: 'Então, Brilha' terá show de Duda Beat

A cantora Duda Beat será a atração principal do tradicional bloco de rua “Então, Brilha!", que acontecerá no próximo sábado de Carnaval (1º/3) em Belo Horizonte. A artista participará do evento a convite da BlaBlaCar - plataforma mundial de caronas de longa distância -, uma das patrocinadoras da festa, que promete agitar a cidade desde as primeiras horas do dia.

Natural do Recife, Duda Beat é conhecida por suas performances impactantes e por sucessos como “Bixinho” e “Tangerina”. Ela ganhou reconhecimento nacional a partir de seu álbum de estreia, “Sinto Muito”, que foi eleito um dos dez melhores discos nacionais de 2018 pela revista “Rolling Stone”. Com quase 2 milhões de ouvintes mensais nas plataformas de streaming, também é admirada por seus figurinos criativos e autênticos.

A concentração para o desfile começará ao raiar do sol, às 5h da manhã, na Avenida do Contorno esquina com a Rua Curitiba, no Centro. O evento promete ser uma celebração marcante, unindo música, tradição e uma nova forma de viajar.

Além de apoiar o bloco, a BlaBlaCar está promovendo uma série de ações no carnaval mineiro. Desde o dia 12 de fevereiro, a plataforma oferece descontos de até 50% em passagens de ônibus, com vouchers exclusivos para a compra de bilhetes em quase 700 rotas com partidas e chegadas em cidades de Minas Gerais. Essa promoção será válida até o dia 5 de março, proporcionando aos foliões mais uma vantagem para curtir o feriado com conforto e economia.



