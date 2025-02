Trilhas do Carnaval: álbum inédito reúne canções dos blocos de BH; conheça

O carnaval de Belo Horizonte se consagrou como uma das principais festas populares do país, e, na contagem regressiva para a edição de 2025, a cidade acaba de ganhar um presente especial: um álbum musical com canções inéditas dos principais blocos da cidade, que em breve estará disponível em carnavaldebh.em.com.br.

Sob a coordenação do músico Henrique Portugal, tecladista do Skank, o projeto Trilhas do Carnaval, reuniu na última semana músicos de 15 blocos carnavalescos, para a gravação das canções que vão compor a playlist. Além dos grupos que já contavam com seus hits gravados, outros foram integrados à playlist oficial, ampliando o acervo cultural do Carnaval.



O álbum vai contar com faixas exclusivas dos blocos Românticos São Loucos, Odilara, Pisa na Fulô, Magia Negra, Bloco do Sebá, Abre Que Tô Passanú, Seu Vizinho, Bloco da Cinara, Todo Mundo Cabe no Mundo, Afoxé Bandarerê, Baque de Mina e Volta Belchior. Entre os que já possuíam seus sucessos gravados estão: Baianas Ozadas, Juventude Bronzeada, Seu Vizinho e Percussão Circular.

A seleção dos blocos foi realizada por meio do Edital 01/2025, promovido pelo Instituto Cultural Aurum em parceria com Unoh Music e Fundação Clóvis Salgado, com apoio da Cemig e da Codemge.

O 'Trilhas do Carnaval', evidencia a diversidade musical e a produção autoral dos blocos Divulgação

As músicas vão ser disponibilizadas em carnavaldebh.em.com.br, nas plataformas digitais, rádios e transmitidas em pontos estratégicos das avenidas Amazonas, Andradas e Brasil, durante os dias de festa. A ação integra o Carnaval da Liberdade 2025 e o programa Ano Mineiro das Artes (AMA), reforçando a importância da música na celebração e difusão da cultura carnavalesca em BH.

Segundo o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira, o projeto ressalta o papel central da produção autoral dos blocos, contribuindo para a preservação e divulgação da diversidade artística que marca o Carnaval da capital mineira.

Carnaval BH 2025

Este ano, o Carnaval de Belo Horizonte deve atrair mais de 6 milhões de pessoas, segundo a prefeitura da cidade. A programação promete ser ininterrupta, com atividades e desfiles distribuídos ao longo das 24 horas do dia. Entre as inovações, há apresentações eletrônicas durante a madrugada e shows com drones.

Além disso, a edição de 2025 vai contar com um número expressivo de blocos, que incluem tanto os tradicionais quanto os estreantes. Já os desfiles de passarela vão ocorrer em um novo local definido, a Avenida dos Andradas. Programe-se com o Mapa de Blocos do Estado de Minas.