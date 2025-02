Ritual com aromaterapia

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Dalla lançou, no fim do ano passado, a Linha Ritual voltada para cuidados corporais. A marca brasileira foi a pioneira ao integrar aromaterapia a produtos acessíveis, combinando neurociência e óleos essenciais para promover bem-estar.



Ao todo, a marca oferece três rituais – Empodera, Anti-Stress e Energiza – cada um com quatro produtos: esfoliante corporal, creme de manteigas, óleo em creme e perfume mist. Todos eles incorporam óleos essenciais poderosos e ingredientes hidratantes para transformar a pele e o estado de espírito. Formulada com base em neurociência, a linha utiliza óleos essenciais que auxiliam na produção de neurotransmissores de bem-estar, como serotonina, dopamina e endorfina.



O Estado de Minas testou a Linha Ritual Energiza e pôs à prova os produtos. O Ritual Energiza promete proporcionar uma sensação de renovação e vigor ao corpo e à mente. Cada produto foi desenvolvido com ingredientes que ajudam a estimular a energia natural do corpo, com foco em revitalizar e proporcionar disposição.



Esfoliante corporal

O Esfoliante Corporal de Quartzo Rosa esfolia suavemente a pele, removendo células mortas e deixando-a renovada. Sua principal característica é a combinação de óleos essenciais de laranja doce e bergamota, conhecidos por ajudar a combater o estresse e a fadiga.



A fórmula é rica em ingredientes hidratantes e esfoliantes que proporcionam uma renovação suave da pele, sem agredi-la. O quartzo rosa não só atua fisicamente como esfoliante, mas também tem uma função simbólica, que conecta a pele ao bem-estar emocional. A combinação dos óleos essenciais energizantes com ácido hialurônico faz com que a pele fique hidratada e revigorada, enquanto o extrato de hibisco e romã aumenta a elasticidade e combate sinais de envelhecimento.



Entre os ingredientes, ainda há trehalose, também chamada de planta da ressurreição, que ajuda a manter a hidratação da pele.



Ao usar o esfoliante, você sente uma textura cremosa e suave, que não machuca a pele. Após a aplicação, a pele fica extremamente hidratada, sem o ressecamento típico de outros esfoliantes. A fragrância cítrica revigorante permanece por horas, criando uma sensação de energia e bem-estar.

A embalagem, com 200g, custa R$ 49,90.



Óleo em creme

Este talvez seja o produto mais inovador da linha. Isso porque, ao sair da embalagem, é um creme leve, mas, ao entrar em contato com a água, transforma-se em óleo. Ele é ideal para quem busca hidratação profunda e uma sensação de pele macia e revitalizada.



O óleo é de fácil absorção e não deixa a pele pegajosa. A fórmula é rica em óleos vegetais, como amêndoas doces e girassol, que garantem uma hidratação intensa e nutritiva, ideal para pele seca e com sinais de desidratação. A presença do ácido hialurônico é um diferencial, pois ele tem a capacidade de reter água na pele, aumentando a sensação de hidratação ao longo do dia.



O efeito energizante fica por conta dos óleos essenciais de bergamota e grapefruit, que estimulam a produção de endorfina, ajudando a reduzir os cansaços mental e físico. Ao aplicar o produto, a pele se torna extremamente suave, com uma leve camada de hidratação que não pesa. A fragrância cítrica e refrescante é um match perfeito para o verão. O frasco tem 120 ml e é vendido a R$ 39,90.



Creme de manteigas

Quem tem pele seca ou ressecada deve apostar nesse creme, que combina manteigas de karité, cacau e manga, proporcionando hidratação intensa e ajudando a restaurar a elasticidade da pele, deixando-a mais firme e suave.



As manteigas, ricas em ácidos graxos essenciais e vitaminas, são extremamente hidratantes e restauradoras. A fórmula ainda contém multiceramidas, que protegem e restauram a barreira lipídica da pele, prevenindo a perda de hidratação.



Os óleos essenciais de laranja doce e bergamota deixam a pele perfumada, além de combater a fadiga e o estresse.



O creme tem uma textura mais densa, mas se espalha facilmente sobre a pele, sem deixar a sensação oleosa, e oferece um toque suave e hidratado durante todo o dia.

O pote de 200g custa R$ 44,90.



Perfume mist

Este Perfume Mist é a finalização perfeita para o ritual de cuidados, proporcionando uma fragrância revigorante que dura por horas, ao mesmo tempo em que promove um estado de energia e bem-estar.

A fórmula foi pensada para não apenas perfumar, mas também energizar. Os óleos essenciais de laranja doce e bergamota são conhecidos por suas propriedades revigorantes, que estimulam a produção de endorfina.



As notas de topo são de pepino, chá verde e grapefruit, que proporcionam um ar refrescante, e a base é de sândalo e musk, que dão mais profundidade à fragrância. A fixação é de algumas horas, deixando uma sensação de banho tomado por muito mais tempo. O frasco tem 120 ml e custa R$ 39,90.



Vale a pena?

Acredite, é impossível não se sentir renovado depois de um banho com a Linha Ritual Energiza. Além do cheiro cítrico e bem agradável, os produtos oferecem hidratação intensa, renovação celular e uma experiência sensorial única. E o melhor, o preço é acessível para o que entrega.

A Dalla, que é conhecida por inovar nos seus lançamentos, sai novamente na dianteira, trazendo a tendência da aromaterapia a um preço acessível.