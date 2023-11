A pele e o cabelo desempenham um papel importante na autoestima, saúde e bem-estar em geral. Além de ser o maior órgão do corpo, a pele é a principal barreira contra patógenos existentes no ambiente e ajuda a evitar a perda de líquidos, por isso deve ser saudável e preservada. Já o cabelo fornece isolamento térmico, resfriamento e protege da radiação ultravioleta. Ambos são afetados pela dieta, idade e questões ambientais. "Apesar de algumas questões estarem fora do nosso controle, podemos observar que aquilo que comemos influencia na pele e no cabelo. Afinal, pessoas com pele e cabelo bonitos tendem a ter hábitos saudáveis no dia a dia", diz Laura Chacon-Garbato, diretora de Treinamento Global de Produtos de Nutrição da Herbalife.

Diversos nutrientes, como proteínas, antioxidantes, vitaminas e colágeno, podem favorecer o bem-estar. Veja quais alimentos e nutrientes são recomendados para ter uma pele e um cabelo radiantes:

Consuma proteínas

Toda célula precisa de proteína para se manter viva, já que esse é o principal material usado para substituir células mortas ou desgastadas. "Músculos, cabelo, unhas, pele e olhos são feitos de proteína. Por isso, seguir uma dieta pobre neste macronutriente pode causar perda de tônus da pele, queda de cabelo e o aparecimento de rugas muito mais acentuadas do que seria razoável para a sua idade. Por isso, coloque na sua dieta frango, carne, peixe, soja, tofu e shakes proteicos, que também são uma excelente opção para o consumo de proteínas", indica Laura.

Invista nas vitaminas A, C e E

Embora a proteína seja essencial para ter cabelo e pele saudáveis, nutrientes com propriedades antioxidantes, como as vitaminas A, C e E, também são fundamentais. "A deficiência de qualquer um desses micronutrientes pode afetar a saúde da sua pele, que facilmente mostra os efeitos dos danos oxidativos, e os antioxidantes provaram ser excelentes em protegê-la desse tipo de prejuízo", esclarece Laura.

• Vitamina A: existem dois tipos: retinóides (vitamina A pré-formada) e carotenoides (pró-vitamina A). O fígado converte ambos os tipos em retinol, que estimula a produção de novas células da pele e previne a queda de cabelo. Frutas e vegetais ricos em pigmentos amarelos e vermelhos são boas fontes de vitamina A, assim como vegetais de folhas verdes.

• Vitamina C: é essencial para o corpo produzir naturalmente seu próprio colágeno. Também desempenha um papel importante na formação de certos lipídios que ajudam a reconstruir a epiderme, a camada externa da pele, quando danificada. Frutas cítricas como laranja e limão, pimentão, morango, brócolis e couve são boas fontes de vitamina C.

• Vitamina E: ajuda a fortalecer a função protetora da pele, além de ser capaz interromper processos oxidativos nas membranas. Sementes de girassol, amêndoas, amendoim, abóbora e páprica vermelha são excelentes fontes de vitamina E. "O uso de um multivitamínico diário também é uma boa maneira de garantir que você está dando à sua pele os micronutrientes de que ela precisa para parecer saudável", aconselha Laura.

Suplementos de colágeno

No processo de envelhecimento, que começa em meados dos 20 anos, a pele sofre uma perda progressiva de hidratação e começa a ficar cada vez mais seca. A derme também afina, o tecido conjuntivo perde firmeza e elasticidade, então rugas começam a aparecer. O colágeno do corpo humano compreende entre 25% e 30% de sua proteína total, dos quais cerca de 75% é colágeno da pele e é responsável por dar à derme sua estrutura firme. Alguns exemplos de alimentos ricos em colágeno são vegetais de folhas verdes, vegetais vermelhos e amarelos, amoras, frutas cítricas, peixes, galinha, claras de ovo, abacate, soja, feijão e chá branco. "O colágeno também pode ser encontrado como um suplemento nutricional. O colágeno hidrolisado, um de seus tipos, que pode ser facilmente absorvido pela corrente sanguínea quando usado como suplemento, ajuda a aumentar a elasticidade e a densidade da pele, reduzir rugas e contribuir para uma aparência lisa", pontua Laura.

Beba água

Grande parte do tecido cutâneo é composto por água - entre 25% e 30% -, por isso, é importante beber bastante líquido para evitar que a pele fique desidratada. "Quando você abastece seu corpo por dentro e por fora com os alimentos e nutrientes certos, ele lhe agradecerá com cabelos e pele jovens e radiantes, resultando em bem-estar e autoconfiança", aponta Laura.