A dor muscular tardia (DMT) é uma condição comum que ocorre após exercícios intensos ou não habituais. Ela é caracterizada por dor e rigidez muscular que geralmente se manifestam 12 a 24 horas após o exercício e pode durar vários dias. Se você já viveu isso, sabe que essa sensação é muito incômoda e, por isso, aqui vão algumas dicas de prevenção:



Aquecimento adequado: antes de iniciar o exercício, faça um aquecimento adequado, como alongamentos ativos leves e atividades de baixa intensidade para preparar os músculos.



Progressão gradual: aumente a intensidade e a duração dos exercícios de forma gradual para permitir que os músculos se adaptem ao estresse progressivo.



Hidratação e nutrição: mantenha-se bem hidratado e consuma uma dieta equilibrada, rica em proteínas, carboidratos, vitaminas e minerais essenciais para a recuperação muscular.



Recuperação ativa: após o exercício, faça uma recuperação ativa, como caminhar ou alongar suavemente, para ajudar a reduzir a rigidez muscular

Se prevenir não foi possível e você está “sofrendo” com a dor muscular tardia, fique tranquilo! Essa é uma condição autolimitada, que se resolve quase que sozinha. Aqui vão algumas recomendações para acelerar e amenizar esse processo.



Descanso: dê tempo para os músculos se recuperarem. Evite exercícios intensos na mesma área muscular afetada até que a dor diminua.



Gelo: a aplicação de gelo na área afetada pode ajudar a reduzir a inflamação e aliviar a dor.

Massagem: massagens suaves podem melhorar o fluxo sanguíneo e aliviar a tensão muscular.

Anti-inflamatórios: em casos graves, o uso de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), sob orientação médica, pode ser considerado.



Alongamento: praticar alongamentos suaves pode aliviar a tensão muscular e melhorar a flexibilidade.

Atividade leve: engajar-se em atividades de baixa intensidade, como natação ou ciclismo, pode ajudar a manter a circulação sanguínea e acelerar a recuperação.



Lembre-se de que a DMT é uma parte normal do processo de fortalecimento muscular. No entanto, se a dor for intensa, prolongada ou se houver preocupações com lesões, é aconselhável consultar um ortopedista para um diagnóstico e orientação adequados.