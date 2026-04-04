O impacto do celular na postura e nos músculos

Nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão inclinados. O celular se tornou uma extensão do corpo. Acordamos e olhamos para a tela, trabalhamos com ela ao lado, usamos nos intervalos e, muitas vezes, encerramos o dia da mesma forma. Esse comportamento, aparentemente inofensivo, vem trazendo consequências cada vez mais visíveis no consultório: dores no pescoço, na coluna, nos ombros e até nos membros inferiores, especialmente em pessoas cada vez mais jovens.





O problema não está no celular em si, mas na forma como o utilizamos. A postura mais comum ao manusear o aparelho envolve flexão do pescoço, ombros projetados para frente e, muitas vezes, a coluna em posição encurvada. Essa posição, mantida por longos períodos ao longo do dia, altera significativamente a distribuição das cargas no corpo.



A cabeça de um adulto pesa, em média, entre quatro e cinco quilos. Quando estamos com a postura ereta, essa carga é bem distribuída ao longo da coluna cervical. No entanto, à medida que inclinamos a cabeça para frente, o peso efetivo sobre a coluna aumenta de forma progressiva. Em ângulos maiores de flexão, essa carga pode chegar a mais de vinte quilos de força sobre as estruturas cervicais. É como se estivéssemos sustentando um peso adicional constante ao longo do dia.



Esse aumento de carga leva a uma sobrecarga muscular importante. Os músculos do pescoço e da parte superior das costas precisam trabalhar continuamente para sustentar essa posição. Com o tempo, isso pode gerar fadiga, dor e pontos de tensão conhecidos como “trigger points”. Muitos pacientes descrevem a sensação de rigidez no pescoço, dor ao final do dia e, em alguns casos, dor irradiada para os ombros ou até para os braços.



Além da musculatura, as estruturas articulares também sofrem. Discos intervertebrais, ligamentos e pequenas articulações da coluna cervical são submetidos a estresse repetitivo. Embora o corpo tenha capacidade de adaptação, a exposição prolongada a essa sobrecarga pode contribuir para processos degenerativos ao longo do tempo.



Com o passar do tempo, esse conjunto de alterações pode se traduzir em dor crônica. Esse cenário é cada vez mais comum entre adolescentes e adultos jovens. Diferentemente de gerações anteriores, que desenvolviam problemas posturais ao longo de décadas, hoje observamos queixas semelhantes em pessoas com vinte ou trinta anos. O tempo de exposição às telas aumentou de forma significativa, e o corpo está respondendo a esse novo padrão.



Do ponto de vista ortopédico, é importante entender que não existe uma “postura perfeita” que, por si só, resolva o problema. O corpo humano foi feito para se movimentar, não para permanecer estático, mesmo que em uma posição considerada correta. A principal estratégia para reduzir os impactos do uso do celular é quebrar a repetição.



Pequenas mudanças de hábito podem fazer grande diferença. Elevar o celular à altura dos olhos, por exemplo, reduz significativamente a necessidade de flexão cervical. Fazer pausas ao longo do dia, levantar-se, alongar e mudar de posição ajudam a aliviar a sobrecarga acumulada. Alternar tarefas e evitar longos períodos contínuos na mesma postura também são medidas eficazes.



O fortalecimento muscular desempenha papel fundamental nesse contexto. Músculos mais fortes e equilibrados suportam melhor as demandas do dia a dia. Exercícios voltados para a musculatura cervical, escapular e do core contribuem para melhorar a postura e reduzir o risco de dor. Além disso, atividades físicas regulares ajudam a compensar o tempo prolongado em posições estáticas.



O celular não deve ser visto como um vilão absoluto. É uma ferramenta indispensável na vida moderna, com inúmeras utilidades. O problema está no uso excessivo e na falta de consciência sobre os impactos desse comportamento no corpo.



Assim como aprendemos ao longo dos anos sobre a importância da ergonomia no trabalho, estamos começando a entender a necessidade de uma “ergonomia digital”. Isso envolve não apenas a forma como utilizamos dispositivos, mas também o tempo de exposição e a frequência de pausas. Talvez o maior desafio seja reconhecer que pequenas atitudes, repetidas diariamente, têm um impacto cumulativo importante.



No consultório, é cada vez mais comum ouvir relatos de pacientes que nunca tiveram dor e passaram a apresentar desconforto progressivo sem um evento específico que justificasse o início dos sintomas. Ao investigar a rotina, muitas vezes encontramos longos períodos de uso de celular associados a baixa atividade física e poucas pausas ao longo do dia.



A boa notícia é que, na maioria dos casos, essas dores são reversíveis. Ajustes de comportamento, fortalecimento muscular e aumento do nível de atividade física costumam trazer melhora significativa.

Vivemos em uma era em que a tecnologia facilita a vida em muitos aspectos, mas também impõe novos desafios à saúde. O celular encurtou distâncias, acelerou a comunicação e transformou a forma como nos relacionamos com o mundo. Ao mesmo tempo, nos colocou em uma posição que o corpo não foi feito para sustentar por tanto tempo.

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Cuidar da postura no uso do celular não significa abrir mão da tecnologia, mas aprender a utilizá-la de forma mais consciente. No fim das contas, não se trata apenas de evitar dor no pescoço ou nas costas, mas de preservar a capacidade de movimento e bem-estar ao longo da vida.



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.