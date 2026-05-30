Fascite plantar: por que tantos pacientes continuam com dor

Poucas condições ortopédicas são tão comuns e, ao mesmo tempo, tão mal compreendidas quanto a fascite plantar. A dor na sola do pé, especialmente próxima ao calcanhar, afeta milhares de pessoas diariamente e costuma gerar enorme impacto na qualidade de vida. Caminhar, permanecer em pé por longos períodos, praticar atividade física ou até dar os primeiros passos ao sair da cama podem se tornar experiências extremamente dolorosas.

Apesar disso, ainda existe uma percepção equivocada de que se trata de um problema simples, autolimitado e de resolução rápida. Na prática, muitos pacientes convivem com sintomas persistentes durante meses ou até anos, frequentemente passando por múltiplos tratamentos sem melhora significativa. E talvez o principal motivo para isso seja justamente a maneira simplificada como a doença costuma ser encarada.

O próprio nome “fascite plantar” ajuda a perpetuar uma interpretação parcialmente inadequada. O termo sugere um processo inflamatório predominante da fáscia plantar, estrutura fibrosa responsável por auxiliar no suporte do arco do pé e na absorção de impacto durante a marcha. Entretanto, estudos mais recentes mostram que, em boa parte dos casos crônicos, o problema não é apenas inflamação. Existe também degeneração do tecido, microlesões repetitivas e alterações biomecânicas complexas. Isso muda completamente a lógica do tratamento.

Durante muitos anos, a abordagem tradicional foi baseada quase exclusivamente em reduzir a inflamação. Anti-inflamatórios, repouso e infiltrações tornaram-se extremamente frequentes. Embora essas estratégias possam aliviar sintomas temporariamente, muitas vezes não corrigem os fatores que levaram ao desenvolvimento da dor. O resultado é um ciclo frustrante de melhora parcial seguida de recorrência.

Outro problema importante é que a fascite plantar raramente tem causa única. O quadro geralmente surge da combinação de sobrecarga mecânica, encurtamento muscular, alterações do padrão de pisada, fraqueza muscular e aumento repetitivo de impacto. Em alguns pacientes, excesso de peso desempenha papel central. Em outros, o gatilho está relacionado a mudanças bruscas na atividade física, uso inadequado de calçados ou longos períodos em pé.

Corredores recreacionais ilustram bem essa situação. Muitas vezes, o paciente aumenta volume ou intensidade de treino rapidamente, sem adaptação progressiva da musculatura e das estruturas do pé. Mas não são apenas atletas que sofrem com isso. Pacientes sedentários também apresentam fascite plantar com enorme frequência.

Existe ainda outro aspecto frequentemente negligenciado: o diagnóstico incorreto. Nem toda dor no calcanhar é fascite plantar. Em alguns casos, o paciente passa meses tratando uma suposta fascite quando, na realidade, possui outro problema completamente diferente. Além disso, muitos pacientes acreditam que o “esporão” seja o verdadeiro causador da dor. Essa talvez seja uma das maiores confusões em torno do tema. O esporão de calcâneo é apenas uma formação óssea que frequentemente aparece associada à fascite plantar, mas não necessariamente representa a origem dos sintomas. Existem pessoas com grandes esporões completamente assintomáticos e pacientes com dor intensa sem qualquer esporão visível nos exames.

O tratamento moderno da fascite plantar exige justamente essa visão mais ampla e multifatorial. A fisioterapia tem papel central nesse processo. Alongamento da cadeia posterior, fortalecimento da musculatura intrínseca do pé, melhora do controle funcional e reeducação biomecânica frequentemente são mais importantes do que medidas puramente analgésicas. O objetivo não é apenas reduzir dor temporariamente, mas restaurar capacidade adequada de absorção de carga. Isso exige tempo e consistência.

Um dos maiores desafios da fascite plantar é justamente a expectativa de melhora rápida. Muitos pacientes procuram soluções imediatas para um problema que, frequentemente, se desenvolveu ao longo de meses ou anos. As infiltrações ilustram bem esse cenário. Embora possam ter indicação em situações específicas, especialmente para controle de dor intensa, não deveriam ser encaradas como solução definitiva. O uso repetitivo de corticoides pode inclusive aumentar o risco de ruptura da fáscia plantar e atrofia da gordura do calcanhar. Ainda assim, muitos pacientes acabam recebendo múltiplas infiltrações sem correção adequada dos fatores biomecânicos envolvidos.

Ondas de choque, terapias biológicas e protocolos modernos de fortalecimento vêm sendo cada vez mais estudados. Algumas dessas abordagens mostram resultados promissores, especialmente em casos crônicos resistentes ao tratamento convencional. Entretanto, nenhuma delas substitui a necessidade de compreender a origem funcional da sobrecarga.

A cirurgia, felizmente, representa exceção. A grande maioria dos pacientes melhora sem necessidade de procedimento cirúrgico, embora isso possa demandar tempo, adesão adequada ao tratamento e correção consistente dos fatores causais. Quando indicada, a cirurgia costuma ficar reservada para casos refratários.

Quando a fascite plantar se torna crônica, o impacto vai muito além do desconforto localizado. Muitos pacientes reduzem atividade física, pioram condicionamento cardiovascular, ganham peso e entram em um ciclo progressivo de limitação funcional. Uma dor aparentemente simples passa a afetar sono, humor, produtividade e qualidade de vida.

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Talvez seja exatamente por isso que tantos pacientes continuem com dor. Enquanto continuarmos tratando apenas o sintoma, sem compreender o contexto completo do problema, muitos pacientes continuarão caminhando, literalmente, sobre dor crônica.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.