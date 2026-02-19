Dor no calcanhar? Saiba tudo sobre a fascite plantar e como evitar

A fascite plantar é uma inflamação da fáscia plantar, uma faixa espessa de tecido que fica na sola do pé, ligando o calcanhar aos dedos. Essa estrutura ajuda a sustentar o arco do pé e absorver o impacto ao caminhar. Porém, quando sofre sobrecarga repetida, pode surgir dor, principalmente na região do calcanhar.

O sintoma mais comum da fascite plantar é uma dor forte no calcanhar ao dar os primeiros passos pela manhã ou após ficar muito tempo sentado. Essa dor costuma melhorar com a movimentação, mas pode voltar depois de longos períodos em pé, caminhadas prolongadas ou atividades físicas intensas.

O que causa a fascite plantar?

A fascite plantar geralmente está ligada ao excesso de esforço sobre os pés. Entre as causas mais frequentes estão: aumento repentino da prática de exercícios, ficar muitas horas em pé, uso de calçados sem apoio adequado do arco e sobrepeso. Ademais, alterações na pisada, como pé muito plano ou muito cavo, também podem favorecer o problema.

Quais são os fatores de risco da fascite plantar?

Alguns fatores aumentam a chance de desenvolver essa inflamação. Assim, seguem quais são:

Idade entre 40 e 60 anos

Prática de corrida, caminhada intensa ou salto

Trabalho que exige permanecer em pé por longos períodos

Obesidade ou ganho de peso recente

Uso frequente de sapatos duros, gastos ou muito baixos

Como é feito o tratamento da fascite plantar?

O tratamento costuma ser conservador. Portanto, em geral inclui:

Repouso relativo e redução de atividades que causam dor

Aplicação de gelo no calcanhar por 15 a 20 minutos, 2 a 3 vezes ao dia

Alongamentos da panturrilha e da sola do pé

Uso de palmilhas ou calçados com bom amortecimento e apoio de arco

Medicamentos anti-inflamatórios, quando orientados por profissional de saúde

Fisioterapia para fortalecimento e melhora da postura dos pés

Para prevenir a fascite plantar, algumas medidas simples podem ajudar no dia a dia. Entre elas, estão:

Escolher sapatos confortáveis, com bom amortecimento e solado flexível Evitar ficar muitas horas em pé sem pausas Manter o peso sob controle Inserir alongamentos dos pés e panturrilhas antes e depois de atividades físicas Aumentar o ritmo de treinos de forma gradual, sem mudanças bruscas

Ao notar dor persistente no calcanhar, a orientação é procurar avaliação profissional para diagnóstico correto e indicação do melhor tratamento. Dessa forma, evita-se que o quadro se torne crônico.