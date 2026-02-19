Assine
Dor no calcanhar? Saiba tudo sobre a fascite plantar e como evitar

A fascite plantar é uma inflamação da fáscia plantar, uma faixa espessa de tecido que fica na sola do pé, ligando o calcanhar aos dedos. Saiba como evitar!

Valdomiro Neto* *com uso de Inteligência Artificial
19/02/2026 06:39

Dor no calcanhar? Saiba tudo sobre a fascite plantar e como evitar
Dor no calcanhar? Saiba tudo sobre a fascite plantar e como evitar crédito: Portal Giro 10

A fascite plantar é uma inflamação da fáscia plantar, uma faixa espessa de tecido que fica na sola do pé, ligando o calcanhar aos dedos. Essa estrutura ajuda a sustentar o arco do pé e absorver o impacto ao caminhar. Porém, quando sofre sobrecarga repetida, pode surgir dor, principalmente na região do calcanhar.

O sintoma mais comum da fascite plantar é uma dor forte no calcanhar ao dar os primeiros passos pela manhã ou após ficar muito tempo sentado. Essa dor costuma melhorar com a movimentação, mas pode voltar depois de longos períodos em pé, caminhadas prolongadas ou atividades físicas intensas.

A fascite plantar geralmente está ligada ao excesso de esforço sobre os pés – depositphotos.com / macniak

O que causa a fascite plantar?

A fascite plantar geralmente está ligada ao excesso de esforço sobre os pés. Entre as causas mais frequentes estão: aumento repentino da prática de exercícios, ficar muitas horas em pé, uso de calçados sem apoio adequado do arco e sobrepeso. Ademais, alterações na pisada, como pé muito plano ou muito cavo, também podem favorecer o problema.

Quais são os fatores de risco da fascite plantar?

Alguns fatores aumentam a chance de desenvolver essa inflamação. Assim, seguem quais são:

  • Idade entre 40 e 60 anos
  • Prática de corrida, caminhada intensa ou salto
  • Trabalho que exige permanecer em pé por longos períodos
  • Obesidade ou ganho de peso recente
  • Uso frequente de sapatos duros, gastos ou muito baixos
Entre as causas mais frequentes estão: aumento repentino da prática de exercícios, ficar muitas horas em pé, uso de calçados sem apoio adequado do arco e sobrepeso – depositphotos.com / seb_ra

Como é feito o tratamento da fascite plantar?

O tratamento costuma ser conservador. Portanto, em geral inclui:

  • Repouso relativo e redução de atividades que causam dor
  • Aplicação de gelo no calcanhar por 15 a 20 minutos, 2 a 3 vezes ao dia
  • Alongamentos da panturrilha e da sola do pé
  • Uso de palmilhas ou calçados com bom amortecimento e apoio de arco
  • Medicamentos anti-inflamatórios, quando orientados por profissional de saúde
  • Fisioterapia para fortalecimento e melhora da postura dos pés

Para prevenir a fascite plantar, algumas medidas simples podem ajudar no dia a dia. Entre elas, estão:

  1. Escolher sapatos confortáveis, com bom amortecimento e solado flexível
  2. Evitar ficar muitas horas em pé sem pausas
  3. Manter o peso sob controle
  4. Inserir alongamentos dos pés e panturrilhas antes e depois de atividades físicas
  5. Aumentar o ritmo de treinos de forma gradual, sem mudanças bruscas

Ao notar dor persistente no calcanhar, a orientação é procurar avaliação profissional para diagnóstico correto e indicação do melhor tratamento. Dessa forma, evita-se que o quadro se torne crônico.

