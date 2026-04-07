Dor no pé ao acordar? Entenda a fascite plantar e como tratá-la com segurança

A cena é comum: a pessoa sai da cama, coloca o pé no chão e sente uma dor aguda na região do calcanhar ou na sola do pé. Esse incômodo surge principalmente nos primeiros passos do dia. Em seguida, o desconforto diminui conforme a pessoa caminha. No entanto, ele costuma voltar depois de períodos prolongados sentada ou em pé. Esse padrão clássico geralmente indica a presença de fascite plantar, uma das causas mais relatadas de dor no calcanhar em adultos.

A fascite plantar envolve inflamação ou irritação da fáscia plantar, uma faixa espessa de tecido que vai do calcanhar até a base dos dedos. Essa estrutura sustenta o arco do pé. Diretrizes ortopédicas, divulgadas por entidades médicas e serviços de referência, descrevem a condição como multifatorial. Assim, fatores como sobrecarga, biomecânica do pé, tipo de calçado e rotina de impacto influenciam fortemente o surgimento da dor.

pé – depositphotos.com / Alena1919

Por que a dor da fascite plantar piora pela manhã?

A dor matinal na fascite plantar não ocorre ao acaso. Durante o sono, a fáscia plantar permanece em uma posição mais encurtada, com pouca movimentação. Ao levantar da cama, os primeiros passos alongam esse tecido de forma brusca. Dessa forma, surgem microtraumas na região já inflamada. Esse estiramento repentino gera uma sensação de pontada ou de que o pé está rasgando ao apoiar o peso do corpo.

Estudos clínicos e revisões sistemáticas relacionam esse mecanismo à combinação de inflamação local e espessamento da fáscia. Em alguns casos, o quadro também inclui a presença de esporão de calcâneo. No entanto, o esporão nem sempre responde diretamente pela dor. As diretrizes enfatizam que, na maior parte das vezes, a sobrecarga da própria fáscia plantar e dos tecidos ao redor causa os sintomas. Por isso, o cuidado se concentra mais na função do pé do que apenas nas alterações de exames de imagem.

Fatores de risco biomecânicos na fascite plantar

A palavra-chave fascite plantar se relaciona diretamente a alterações biomecânicas do pé e da marcha. Certos padrões de pisada aumentam a tensão sobre a fáscia e favorecem o aparecimento da dor. Entre os fatores de risco mais descritos em protocolos ortopédicos estão a pisada muito pronada, com o pé virando para dentro, e o arco plantar muito alto ou muito baixo. Além disso, encurtamento da panturrilha e fraqueza dos músculos intrínsecos do pé contribuem bastante.

Além da biomecânica, aspectos de rotina também pesam nesse cenário. Profissionais que permanecem longos períodos em pé sofrem maior sobrecarga no calcanhar. Pessoas que aumentam rapidamente o volume de caminhada ou corrida também entram em risco. O uso prolongado de sapatos duros ou sem amortecimento adequado piora ainda mais a situação. Da mesma forma, o sobrepeso aumenta a pressão na região. Nesses contextos, a fáscia recebe forças repetitivas que excedem sua capacidade natural de adaptação.

De forma prática, os fatores de risco mais comuns incluem:

Pisada pronada ou supinada , que altera a distribuição da carga no pé;

, que altera a distribuição da carga no pé; Encurtamento da cadeia posterior , sobretudo da musculatura da panturrilha e do tendão de Aquiles;

, sobretudo da musculatura da panturrilha e do tendão de Aquiles; Sobrepeso ou ganho recente de peso , que aumenta a pressão sobre o calcanhar;

, que aumenta a pressão sobre o calcanhar; Atividades de impacto , como corrida em superfícies duras, dança ou esportes com salto;

, como corrida em superfícies duras, dança ou esportes com salto; Calçados inadequados , sem suporte para o arco ou com solado muito rígido;

, sem suporte para o arco ou com solado muito rígido; Longos períodos em pé no ambiente de trabalho, principalmente em piso duro.

Como é o tratamento da fascite plantar com base em evidências?

As principais sociedades ortopédicas e serviços de referência em saúde orientam um tratamento conservador e progressivo para a fascite plantar. Em geral, os profissionais priorizam mudanças de hábitos, alongamentos específicos e fortalecimento muscular. Dessa maneira, a meta não se limita ao alívio da dor. O objetivo também inclui a melhora da mecânica do pé e a redução da sobrecarga sobre a fáscia plantar, o que previne novas crises.

De modo geral, o cuidado com a fascite plantar costuma envolver:

Controle de carga: ajuste da quantidade de caminhada, corrida ou permanência em pé, evitando aumentos bruscos; Alongamentos direcionados, especialmente da fáscia plantar e da panturrilha; Fortalecimento dos músculos do pé e perna, para oferecer mais suporte ao arco plantar; Adequação dos calçados, com bom amortecimento e suporte para o arco; Uso temporário de palmilhas ou talas noturnas, em casos selecionados, sempre com orientação profissional.

Alongamento da fáscia plantar e fortalecimento: por onde começar?

Protocolos clínicos frequentemente recomendam que o paciente com fascite plantar comece com exercícios simples, feitos em casa. Para isso, a pessoa deve sempre respeitar o limite de dor. Um dos métodos mais descritos envolve o alongamento específico da fáscia plantar logo pela manhã, antes de apoiar o pé no chão. Geralmente, a pessoa se senta na beira da cama, cruza a perna afetada sobre a outra e puxa delicadamente os dedos do pé em direção ao corpo. Assim, ela sente o alongamento na sola, sem provocar dor intensa.

Os alongamentos da panturrilha também recebem destaque nas diretrizes. A pessoa pode realizá-los encostando as mãos em uma parede, mantendo o joelho da perna de trás estendido e o calcanhar no chão. Em seguida, ela inclina o corpo à frente até sentir a musculatura alongar. A combinação de alongamento da fáscia plantar com alongamento da panturrilha conta com respaldo em estudos clínicos. Esses trabalhos mostram melhora da dor e da função ao longo de algumas semanas, quando o paciente realiza os exercícios de forma regular.

O fortalecimento representa outro pilar do cuidado. Exercícios como pegar objetos pequenos com os dedos do pé ajudam a ativar a musculatura plantar. Outra opção envolve enrolar uma toalha no chão usando apenas os dedos. Além disso, a pessoa pode realizar elevação de calcanhares em pé, os chamados exercícios de panturrilha. Essas práticas aumentam a estabilidade do arco e melhoram o controle do movimento. As recomendações habituais indicam a introdução gradual dos exercícios, sempre respeitando os limites de dor. De preferência, o paciente deve contar com orientação de profissional habilitado, como fisioterapeuta ou médico ortopedista.

Qual o papel dos calçados e de outros recursos no alívio da dor?

O uso de calçados adequados compõe parte essencial do tratamento da fascite plantar. Diretrizes de saúde ortopédica indicam que o sapato ideal deve ter boa absorção de impacto e leve apoio para o arco plantar. Além disso, recomenda-se um contraforte traseiro firme, que mantenha o calcanhar estável. Em contraste, modelos muito gastos, solados finos ou extremamente rígidos tendem a aumentar a sobrecarga sobre a fáscia. Assim, revisar os calçados do dia a dia costuma fazer grande diferença.

Em alguns casos, profissionais indicam palmilhas de apoio, feitas sob medida ou pré-fabricadas, para redistribuir a pressão na sola do pé. Talas noturnas, que mantêm o tornozelo em leve dorsiflexão durante o sono, também aparecem em diversos estudos. Esses dispositivos ajudam a reduzir a dor ao acordar, pois evitam o encurtamento excessivo da fáscia durante a noite. Contudo, a indicação desses recursos varia conforme o quadro clínico. Por isso, o paciente deve sempre buscar avaliação com profissional de saúde antes de usar esses dispositivos.

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Médicos podem prescrever analgésicos e anti-inflamatórios por tempo limitado para controlar a dor em fases mais intensas. Além disso, métodos como fisioterapia, uso de gelo após atividades e educação sobre postura complementam a abordagem. Ajustes na rotina de exercícios também desempenham papel importante. As diretrizes ressaltam que promessas de cura imediata ou soluções milagrosas não contam com respaldo científico consistente. Em vez disso, o progresso geralmente ocorre de forma gradual. Dessa maneira, o acompanhamento regular com profissionais qualificados aumenta bastante as chances de melhora sustentável da dor no pé ao acordar causada pela fascite plantar.