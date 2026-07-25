Cirurgia minimamente invasiva não é cirurgia mínima

A expressão “cirurgia minimamente invasiva” se popularizou muito nos últimos anos. Para muitos pacientes, ela passou a representar uma espécie de promessa: cortes pequenos, pouca dor, recuperação rápida e retorno quase imediato à vida normal. Em parte, essa percepção faz sentido. Técnicas menos agressivas realmente mudaram a ortopedia moderna e trouxeram benefícios importantes. O problema começa quando o termo é interpretado como se a cirurgia fosse simples, pequena ou isenta de riscos.

Minimamente invasiva não significa minimamente importante. Também não significa que o organismo não precise cicatrizar. Uma incisão pequena pode esconder uma intervenção profunda no osso, no tendão, na articulação ou nos ligamentos. O tamanho do corte na pele é apenas uma parte da história. A cirurgia acontece nos tecidos internos, e esses tecidos continuam obedecendo ao mesmo tempo biológico de recuperação.

Na cirurgia do pé e tornozelo, essa diferença é especialmente relevante. Procedimentos percutâneos e minimamente invasivos evoluíram muito. Hoje é possível corrigir algumas deformidades, realizar osteotomias, tratar joanetes, abordar tendões e fazer determinados procedimentos com incisões muito menores do que no passado. Isso pode reduzir a agressão às partes moles, diminuir edema, melhorar conforto no pós-operatório e facilitar a reabilitação em casos bem indicados.

Mas essa evolução não transforma todo procedimento em algo banal. Cortar o osso por uma pequena incisão continua sendo cortar o osso. Corrigir uma deformidade continua exigindo estabilidade, alinhamento adequado e tempo para consolidação. Tratar um tendão continua exigindo respeito à cicatrização. O fato de o acesso ser menor não elimina a complexidade da decisão cirúrgica nem a responsabilidade do pós-operatório.

Existe um risco quando a linguagem do marketing simplifica demais a medicina. O paciente vê a frase “minimamente invasiva” e imagina uma recuperação quase automática. Muitas vezes espera sair andando normalmente, dirigir em poucos dias, voltar ao trabalho rapidamente ou retomar o esporte antes do tempo. Quando percebe que ainda há inchaço, dor, limitação e necessidade de cuidado, pode interpretar uma evolução normal como se algo estivesse errado.

Por isso, alinhar expectativa é parte essencial do tratamento. A pergunta não deve ser apenas se a cirurgia é minimamente invasiva. Deve ser: para o meu caso, essa técnica é a melhor opção? Ela corrige adequadamente o problema? O resultado é tão previsível quanto o de uma técnica aberta? Quais são os limites? Qual será o tempo real de recuperação? Essas respostas importam mais do que o tamanho da incisão.

A boa indicação continua sendo o centro de tudo. Existem casos em que uma técnica minimamente invasiva oferece enorme vantagem. Há outros em que uma cirurgia aberta permite melhor visualização, maior controle da correção e resultado mais seguro. O erro está em transformar a via de acesso em prioridade absoluta. O objetivo da cirurgia não é fazer o menor corte possível. O objetivo é resolver o problema da forma mais adequada possível.

Também é importante lembrar que técnicas minimamente invasivas exigem treinamento específico. Elas não são simplesmente versões menores das cirurgias tradicionais. Muitas vezes, o cirurgião trabalha com menor visualização direta e depende mais de radioscopia, planejamento, trato cirúrgico e conhecimento tridimensional da anatomia. Isso pode tornar o procedimento tecnicamente exigente. Pequenas incisões não significam baixa complexidade.

Outro ponto pouco discutido é que a recuperação depende de vários fatores além da técnica. Idade, qualidade óssea, presença de diabetes, tabagismo, peso corporal, padrão da deformidade, adesão ao pós-operatório e qualidade da reabilitação influenciam muito no resultado final. Dois pacientes submetidos ao mesmo procedimento podem evoluir de maneiras completamente diferentes. A cirurgia é apenas uma etapa do tratamento, não o tratamento inteiro.

Mesmo assim, não há dúvida de que a cirurgia minimamente invasiva representa um avanço importante. Quando bem indicada e bem executada, pode oferecer uma experiência melhor ao paciente. Menor agressão aos tecidos, menor dor inicial, menor edema e cicatrizes menores são benefícios relevantes. Em algumas situações, esses fatores permitem retorno funcional mais rápido e maior satisfação no pós-operatório.

Talvez o maior mérito das técnicas minimamente invasivas seja obrigar a ortopedia a pensar de forma mais refinada. Elas trouxeram a ideia de que não basta corrigir; é preciso corrigir agredindo menos. Essa mudança é positiva. O paciente moderno não quer apenas um bom raio X. Ele quer menos dor, menos tempo parado, menor cicatriz e recuperação mais confortável. Isso é legítimo e deve ser valorizado.

Mas também precisamos preservar uma mensagem honesta: menor acesso não significa menor seriedade. Uma cirurgia pode ser feita por pequenos portais e ainda assim exigir grande precisão. Pode deixar cicatrizes discretas e ainda assim demandar meses de recuperação completa. Pode permitir apoio precoce em alguns casos e restrição em outros. Cada caso tem sua lógica.

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No fim, a cirurgia minimamente invasiva não deve ser vista como moda, atalho ou promessa de milagre. Ela é uma ferramenta. Excelente em muitas situações, inadequada em outras. O bom resultado não nasce do tamanho do corte, mas da combinação entre diagnóstico correto, indicação precisa, execução técnica e recuperação bem conduzida.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.