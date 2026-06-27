Como o excesso de peso acelera a degeneração articular

Quando se fala nos impactos da obesidade sobre a saúde, a maioria das pessoas pensa imediatamente em doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão arterial ou alterações metabólicas. Pouco se discute, entretanto, sobre um dos sistemas mais afetados pelo excesso de peso: o aparelho locomotor. Ossos, músculos, tendões, ligamentos e articulações convivem diariamente com uma sobrecarga que muitas vezes ultrapassa sua capacidade natural de adaptação. O resultado costuma aparecer de forma lenta e progressiva, inicialmente como desconforto ocasional e, mais tarde, como dor persistente, limitação funcional e perda de qualidade de vida.



Na prática clínica, essa relação é observada diariamente. Muitos pacientes relatam que, após alguns anos de ganho progressivo de peso, começaram a apresentar dores nos joelhos, tornozelos, pés, quadris ou coluna. Em diversos casos, acreditam que o problema seja consequência inevitável da idade. Embora o envelhecimento realmente exerça influência sobre as articulações, o excesso de peso frequentemente atua como um acelerador desse processo. O organismo humano foi projetado para suportar cargas, mas existe um limite para a capacidade de adaptação dos tecidos ao longo do tempo.

Do ponto de vista mecânico, os efeitos são impressionantes. Durante a caminhada, a força transmitida através dos membros inferiores é muito superior ao peso corporal propriamente dito. Dependendo da velocidade e da atividade realizada, uma articulação pode receber cargas equivalentes a três, quatro ou até cinco vezes o peso do indivíduo. Isso significa que um ganho relativamente pequeno de peso pode representar um aumento significativo da carga acumulada ao longo de milhares de passos realizados diariamente. Quando esse processo se repete durante anos, as estruturas articulares passam a sofrer desgaste progressivo.

Uma condição que ilustra bem essa relação é o pé plano adquirido do adulto. Em muitos pacientes, o excesso de peso acelera a falha progressiva dos mecanismos que sustentam o arco plantar. O tendão tibial posterior, responsável por parte importante da estabilidade do pé, passa a trabalhar sob demanda crescente. Com o tempo, pode ocorrer degeneração, alongamento e perda da sua função. O resultado é um pé progressivamente mais plano, associado a dor, dificuldade para caminhar e limitação funcional.

Mas talvez o aspecto mais interessante dessa relação seja justamente aquele que não pode ser visto em radiografias ou exames físicos. Atualmente, sabemos que o tecido adiposo não funciona apenas como depósito de energia. Ele é metabolicamente ativo e produz uma série de substâncias inflamatórias conhecidas como adipocinas. Essas moléculas circulam pelo organismo e participam de diversos processos biológicos, incluindo aqueles relacionados à degradação da cartilagem articular.

Essa descoberta ajudou a explicar um fenômeno curioso - pacientes obesos apresentam maior risco de artrose não apenas em articulações que suportam peso, como joelhos e tornozelos, mas também em regiões como as mãos. Se a explicação fosse exclusivamente mecânica, isso não faria sentido. A presença de artrose em articulações que praticamente não sofrem sobrecarga corporal sugere que existe um componente sistêmico importante contribuindo para o problema.

Em outras palavras, o excesso de peso promove uma combinação particularmente prejudicial. De um lado, aumenta a carga mecânica sobre as articulações. De outro, cria um ambiente inflamatório que favorece a degradação dos tecidos articulares. Essa dupla agressão ajuda a explicar por que pacientes obesos frequentemente desenvolvem quadros mais graves e mais precoces de degeneração articular.

A relação entre obesidade e cirurgia ortopédica também merece atenção. Diversos estudos mostram que pacientes com excesso de peso apresentam maior risco de complicações cirúrgicas, incluindo infecções, problemas de cicatrização, trombose e dificuldades de reabilitação. Isso não significa que pessoas obesas não possam ser operadas, mas reforça a importância da otimização clínica antes dos procedimentos. Em muitos casos, pequenas reduções de peso podem gerar benefícios significativos para o resultado final.

Felizmente, a boa notícia é que mesmo perdas modestas de peso podem produzir efeitos importantes sobre a saúde articular. Estudos demonstram que reduções relativamente pequenas do peso corporal já são capazes de diminuir dor, melhorar função e reduzir a progressão de alguns quadros degenerativos.

Talvez um dos maiores desafios seja mudar a forma como encaramos o problema. Muitas pessoas procuram tratamento apenas quando a dor já se tornou incapacitante. Nessa fase, frequentemente existem alterações estruturais avançadas que limitam as possibilidades terapêuticas. A prevenção continua sendo a estratégia mais eficiente. Manutenção de peso adequado, atividade física regular, fortalecimento muscular e hábitos saudáveis exercem papel muito mais poderoso do que a maioria das pessoas imagina.

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No final das contas, as articulações funcionam como testemunhas silenciosas dos hábitos que cultivamos ao longo da vida. Por isso, quando falamos em controle do peso corporal, não estamos discutindo apenas estética, aparência ou números na balança. Estamos falando de preservar movimento, independência e qualidade de vida. Estamos falando da capacidade de caminhar sem dor, praticar atividades físicas, brincar com os filhos e envelhecer com autonomia. E talvez essa seja uma das razões mais importantes para cuidar do peso: proteger as articulações que nos acompanharão por toda a vida.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.